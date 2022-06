Planungen für „50 Jahre Ravenstein“ gehen voran

Ballenberg. Im Mittelpunkt der Sitzung des Ortschaftsrates standen neben der Vorstellung der „Village App“ für Ravenstein, Infos zum Bau einer Fischteichanlage sowie der aktuelle Stand der Planungen zum Jubiläumsfest „50 Jahre Ravenstein“ vom 9. bis 11. September. Thema war auch der Haushalt der Stadt Ravenstein und die damit für den Stadtteil Ballenberg verbundenen Maßnahmen und deren Umsetzung. Ortsvorsteher Clemens Walz begrüßte Bürgermeister Ralf Killian, Ortsvorsteherin Anne-Katrin Kämmer (Merchingen) sowie einige interessierte Zuhörer.

In der Bürgerfragestunde erkundigte sich ein Bürger zum derzeitigen Stand des Ausbaus des Vorplatzes an der Zehntscheune. Wie Ortsvorsteher Walz erklärte, seien die drei Baumaßnahmen der Flurbereinigung – dazu gehört neben dem Ausbau des Radwegs nach Unterwittstadt und der Weinbergsteige auch der Vorplatz der Zehntscheune – genehmigt worden. Die Änderung ist mittlerweile mit allen Trägern öffentlicher Belange abgestimmt, die Mittelbewilligung ist eingeplant und der Ortsvorsteher hoffe, dass die Ausschreibung noch in diesem Jahr beginnen könne.

Nach Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse stellte Anne-Katrin Kämmer, Ortsvorsteherin von Merchingen, die neue App für Ravenstein vor. Zunächst ist eine Probezeit von sechs Monaten vorgesehen, bevor dann entschieden wird, ob die App final eingeführt werden soll.

Vorstandsmitglied Florian Fischer vom Fischereiverein Ballenberg/Unterwittstadt präsentierte den Stand zum Bau des geplanten Fischteiches. Gegenüber der in einer früheren Sitzung vorgestellten Planung gab es nur kleinere Anpassungen. In der Zwischenzeit ist die Baufreigabe erteilt und der Baubeginn ist für den 8. August vorgesehen. Der Erdaushub wird in Zusammenarbeit mit örtlichen Landwirten auf deren Feldern ausgebracht. Der neue Fischteich soll auch als Löschwasserstelle genutzt werden. Der Bau der Teichanlage wurde einhellig vom Ortschaftsrat befürwortet.

Ortsvorsteher Clemens Walz gab den aktuellen Stand der Planungen zum Jubiläumsfest „50 Jahre Ravenstein“ bekannt, das vom 9. bis 11. September auf dem Festplatz am „Rabenstein“ stattfinden soll. Am Freitagnachmittag solle der Bieranstich erfolgen. Am Samstagabend sei der offizielle Festakt vorgesehen, der durch eine gemeinschaftliche Musikkapelle und einen gemeinsamen Chor umrahmt werde. Anschließend sollen die „Hüngheimer Musikanten“ zur Unterhaltung aufspielen. Der Festsonntag werde mit einem ökumenischen Gottesdienst beginnen, anschließend würden die Musikvereine aus Ballenberg, Merchingen und Oberwittstadt zur Unterhaltung spielen. Parallel sei noch ein Kinderprogramm geplant.

Weiteres Thema der Sitzung war der Haushaltsplan 2022 und die Festlegung des Zeitrahmens und die Umsetzung der geplanten Maßnahmen. „Der Haushalt wurde zwischenzeitlich durch das Landratsamt genehmigt“, sagte Walz. Für die Renovierung der Blockhütte sind 2700 Euro eingeplant und für das Bürgerhaus 10 000 Euro. Hier sind verschiedene Maßnahmen erforderlich. Um den Wassereintritt in der Außenmauer der Zehntscheune zu beheben, wurde ein Betrag von 7000 Euro angesetzt und für die Installation einer festen Leinwand im Bürgerhaus sind 1000 Euro vorgesehen. Erfreulich sei, so Walz, dass die Volksbank Krautheim eine Spende bereitstellte, die für die Optimierung der bestehenden Akustikanlage im Bürgerhaus verwendet werden soll.

Ortsvorsteher Walz gab den aktuellen Stand des geplanten Glasfaserausbaus durch die BBV bekannt. Für den Stadtteil Ballenberg ist die Aufstellung eines großen Verteilerkastens in der Nähe der Bushaltestelle in der Georg-Metzler-Straße vorgesehen. Der Ortschaftsrat hatte keine Einwände für den Standort. Danach sprach der Ortsvorsteher weniger erfreuliche Themen, wie den beschädigten Pflasterbelag an der Sitzbank in Richtung Unterwittstadt und die vorkommenden Bauschuttablagerungen am „Rabenstein“ an.

Abschließend informierte Walz über geplante Pilgerwege in der Seelsorgeeinheit Krautheim-Ravenstein-Assamstadt, welche die Kfd Gruppen geplant und dafür einen Leader-Antrag gestellt haben. Die Gruppe Ballenberg/Unterwittstadt wird eine Stele im Grünbereich oberhalb des Brunnens in der Stadtstraße errichten. Walz wies noch auf die anstehende Verkehrsschau hin, zu welcher Vorschläge bis Mitte Juni bei ihm oder bei der Verwaltung eingereicht werden können. F