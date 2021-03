Adelsheim. Paul Kordelyos kann am 90. Geburtstag, den er an diesem Mittwoch feiert, auf einen langen Lebensweg zurückblicken. Als Junge lernte er die Schrecken von Krieg und Vertreibung kennen, als er mit seiner Familie und sieben Geschwistern aus seiner Heimat, dem jugoslawischen Karavukovo flüchtete.

Auf verschlungenen Wegen gelangte Paul Kordelyos in die Steiermark, wo er als Schweißer arbeitete und seine spätere Frau Stefanie Angerer kennenlernte. Am 14. Februar 1953 wurde Hochzeit gefeiert, die Kinder Paul und Inge wurden geboren. Nachdem die Eltern von Paul Kordelyos 1956 nach Hirschlanden gezogen waren, folgte 1958 auch er mit seiner Familie. 1960 kam sein drittes Kind, Johann, zur Welt. 1963 baute die Familie ein Haus in Adelsheim.

Nie legte Paul Kordelyos die Hände in den Schoß. Bis zur Rente arbeitete er in der Maschinenfabrik Osterburken. Tatkräftig unterstützte er seinen Sohn in dessen Betrieb. Rückblickend ist er zutiefst dankbar, dass es ihm und seiner Familie gelungen ist, sich der Deportation nach Sibirien zu entziehen und in Adelsheim eine neue Heimat gefunden zu haben.

Zum 90. Geburtstag gratulieren die Kinder, Enkel und Urenkel sowie alle Angehörigen und Freunde.

Die Fränkischen Nachrichten schließen sich den Glückwünschen gern an. / sab