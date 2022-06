Paradoxe Situation erlebt

Sennfeld. Ein aktueller Reisebericht aus der Ukraine von Pfarrer Dr. Roser stand im Mittelpunkt des Treffens des Seniorenkreises. Am Dienstag traf sich wieder der Große Seniorenkreis der evangelischen Kirchengemeinde im Gemeindehaus am Schillerplatz. Nach einer Andacht über Lukas 16,19-31 und Kaffee und Kuchen berichtete Pfarrer Dr. Roser von seiner Reise in die Ukraine, von der er erst wenige Tage zuvor zurückgekehrt war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Insgesamt war er zehn Tage unterwegs gewesen, davon allein sechs Tage in Kiew und Umgebung. Dadurch, dass der Luftraum über der Ukraine gesperrt ist, war eine Anreise mit dem Flugzeug nicht möglich. Ein Bahnticket war auch nicht mehr zu bekommen, weil in den letzten drei Wochen über eine Million Ukrainerinnen, überwiegend Frauen und Kinder, wieder ins Land zurückgekehrt sind. Deshalb musste Pfarrer Roser die Reise über Berlin, Warschau nach Kiew mit dem Bus antreten.

Der Grund für seine Reise hatte nichts mit der aktuellen politischen Situation zu tun, sondern war eine Kontaktaufnahme beziehungsweise Kontaktpflege zu der größten messianischen Gemeinde (KEMO) in Kiew.

Mehr zum Thema Besuch in Kiew Scholz und Macron: Ukraine soll EU-Beitrittskandidat werden Mehr erfahren Krieg in der Ukraine Sonderzug nach Kiew: Die wichtigste Reise des Olaf Scholz Mehr erfahren

Anhand von Lichtbildern lud er seine Zuhörer zu einem Rundgang durch Kiew und Umgebung ein. Auf dem großen Platz vor dem Michaelskloster war das Holodomor-Denkmal, welches an die große Hungersnot in der Ukraine in den 30er Jahren erinnert, eingehüllt in Sandsäcke auf denen in großen Lettern geschrieben war: „Welt hilf uns – wir brauchen eure Militärausrüstung!“ Daneben standen vier oder fünf zerschossene Panzer die von einer Kinderschar als Abenteuerspielplatz genutzt wurden und vor denen sich viele Ukrainerinnen in ihren schicken farbenfrohen Miniröcken mit strahlenden Gesichtern haben fotografieren lassen.

Beeindruckend war der Maidan mit dem Unabhängigkeitsdenkmal auf der anderen Straßenseite der Wuliza Chreschtschatyk mit den glitzernden Juweliergeschäften und schicken Boutiquen. Wären die aufgebauten Sandsäcke vor den Eingängen zu den Metrostationen, die Plakate auf dem Maidan, welche das Kriegsgeschehen in Luhansk und Donezk dokumentieren oder die blau-gelben Fähnchen vor dem Unabhängigkeitsdenkmal nicht gewesen, welche für gefallene Ukrainer stehen, so wäre der Besucher von Kiew niemals auf den Gedanken gekommen, dass dieses Land sich in einem Kriegszustand befinden könnte.

Im Gegenteil: Flaniere man vom Maidan die Wuliza Chreschtschatyk hinunter, so hat man den Eindruck einer riesigen Partymeile. Feuchtfröhlich schwenken junge Ukrainer und Ukrainerinnen ihre Krüge in den Biergärten, genießen edlen Wein oder inhalieren Rauch in den Shishabars. Die Vielzahl der Clubs, der Nacht- und Tanzlokale überrasche. Nagelneue, hochglanzpolierte SUV posieren die Prachtstraßen entlang, so Dr. Roser in seinem Vortrag. Das alles vermittele einen ganz anderen Eindruck über Kiew, als das, was aktuell vermittelt werde. Sicherlich, so Pfarrer Roser, es herrsche Krieg, aber bereits seit einigen Jahren – so schrecklich der Krieg auch ist mit den tausenden zu beklagenden Opfern und vielen traumatisierten Menschen. In Kiew scheine man sich daran gewöhnt zu haben. Eine „neue Normalität“ scheint Einzug genommen zu haben.

Man will die Russen draußen haben und gleichzeitig ein Leben in Freiheit führen. Das Paradoxe an dieser Situation sei, dass das Leben in Kiew weitergeht und eine Normalität gefunden habe, die sich vom äußeren Wahrnehmungsbild nicht von dem anderer europäischer Großstädte unterscheide, so der Pfarrer weiter.

Während der sechs Tage in Kiew habe er keine einzige Sirene und keinen Alarm gehört hatte. Überrascht war er, dass einen Tag, nachdem er Kiew verlassen hatte, dort auch Bundeskanzler Scholz war und, dass es kurz nach dessen Ankunft, gleich einen Sirenenalarm gab. Auch habe er kein einziges zerstörtes Gebäude oder Einschüsse in Kiew gesehen. Zerstörungen, die gebe es in Irpin oder Butscha im Norden, aber in Kiew sei alles unversehrt geblieben, sagte Pfarrer Roser weiter.

Friedensethische Überlegungen

Nachdem die Kirchengemeinde Sennfeld bereits am 8. April in Adelsheim im Kulturzentrum eine bezirkliche Veranstaltung mit Friedrich Seewald zum Thema Ukraine angeboten hatte, ist jetzt am 21. Juli um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Adelsheim eine Veranstaltung des Kirchenbezirks Adelsheim-Boxberg zum Thema „Frieden und Ukrainekrieg?!“ mit friedensethischen Überlegungen geplant. Pfarrer Dr. Roser hat dazu als Referenten Stefan Maaß von der Abteilung Frieden des EOK in Karlsruhe eingeladen.