Adelsheim. Die Evangelische Bezirksjugend im Kirchenbezirk Adelsheim-Boxberg plant zu Ostern eine Aktion für Familien. Dabei kann man die Ostergeschichte unterwegs oder von Zuhause aus auf dem Handy oder per Tablet erkunden. Zusammen mit den Kindern, so die Idee der Bezirksjugend, kann die Familie verschiedene Herausforderungen meistern und auf dem Weg verschiedene Schätze entdecken.

Mitmachen kann man, indem man sich mit seinem Namen bei der Bezirksjugend anmeldet – per Mail an Gerald.Vogt@kbz.ekiba.de ode rper WhatsApp an 0172/3608628.

Nach der Anmeldung muss man sich das Familienspaziergang-Starterset in Osterburken abholen. Danach lädt man sich die Actionbound-App kostenlos herunter und es kann losgehen. Eine genaue Anleitung liegt dem Starterset bei. Auf Entdeckungsreise gehen kann man jederzeit nach dem 28. März, wenn man das Starterset hat, danach dauert die Aktion bis 11. April. Alle Beiträge und Inhalte wurden von Jugendlichen der Bezirksjugend erstellt. Veranstalter ist die Evangelische Bezirksjugend im Kirchenbezirk Adelsheim-Boxberg.