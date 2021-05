Ortsumgehung Adelsheim: Hang mit 17 Meter langen Bodennägeln gesichert

Adelsheim. Seit Oktober 2020 sind die Arbeiter beim Dambergaufstieg jenseits der Seckachtalbrücke am Werk. Zuletzt hat es viel geregnet, aber so leicht liesen sie sich nicht beeindrucken. Voraussichtliche Fertigstellung der Umgehung ist im Juni 2022. „Wenn alles planmäßig läuft“, vollendet der Leitende Diplom-Ingenieur Arno Hofmann von der Bauleitung Buchen des Regierungspräsidiums Karlsruhe den Satz. „Die geologischen Setzungen müssen nämlich überwacht werden, damit wir eine Freigabe für den Verkehr bekommen“, erklärt er. Aber auch Geologen seien keine Hellseher und müssten mit allem rechnen. „Das ist Natur. Und manchmal ist sie unberechenbar“, weiß der Fachmann aus Erfahrung.

Kosten bei rund 58 Millionen Euro

Die Kosten für die gesamte Baumaßnahme „B292, Ortsumgehung Adelsheim“ mit Eckenbergtunnel und Seckachtalbrücke liegen bei insgesamt rund 58 Millionen Euro. Die Spritzbetonbauwerke, die auch am Damberg für die Hangsicherung zuständig sind, machen einen großen Teil der Bausumme von elf Millionen Euro bei diesem Abschnitt aus. Die Einschnitte erfolgen laut Hofmann im Pilgerschritt-Verfahren. Damit werden Herstellungsabläufe bezeichnet, die mit dem Pilgerschritt assoziiert werden. Allgemein sind dies Vorgänge, bei denen mit Vor- und Rückwärtsbewegungen gearbeitet wird.

Geländesprünge in Form von Böschungen sind im Allgemeinen nur bis zu bestimmter Höhe und Neigung ohne zusätzliche bauliche Maßnahmen standsicher. „Die möglichen Sicherungsmaßnahmen von Geländesprüngen reichen von einfachen ingenieurbiologischen Bauweisen, die vor allem zum Schutz der Oberfläche vor Erosion dienen, über konstruktive Böschungssicherungen und flach gegründete Stützbauwerke bis hin zu massiven Stützkonstruktionen, beispielsweise zur tief reichenden Stabilisierung von Rutsch- oder Kriechhängen“, veranschaulicht Arno Hofmann das Verfahren.

Neue Bauphase hat begonnen

Gerade hat eine neue Bauphase begonnen, nachdem die kreuzende und zu unterquerende Adelsheimer Wasserleitung auf rund 600 Mater umverlegt und die neu errichtete Leitung in Betrieb genommen werden konnte. „Damit kann jetzt begonnen werden, die Trasse mit Baumaschinen auf vorhandenem Gelände weiter in Richtung Osten einzuschneiden, um die Einschnitte und Dämme im Bereich zwischen dem Anschluss West und der Seckachtalbrücke herstellen zu können“, zeigt der Fachmann beim Rundgang.

Durchlassbauwerk entsteht

In diesem Arbeitsschritt muss die dazwischen liegende „Kandelbergklinge“ mit einer über 14 Meter hohen Dammschüttung überquert werden. Zuvor wird in diesem Graben bis Mitte Juni ein 70 Meter langes und 570 Tonnen schweres Durchlassbauwerk errichtet, das in 36 Einzelteilen mit bis zu 24 Tonnen Einzelgewicht angeliefert und mittels mobilem Teleskopkran versetzt wird. Die Teile werden in U-Form geliefert. Wenn sie mit Steinen befüllt sind, wird der Deckel draufgesetzt.

An der Südseite des Dambergs wird für den Neubau der Ortsumfahrung Adelsheim im Zuge der B 292 teilweise tief in den Untergrund eingeschnitten. „Der hangseitige Einschnitt hat eine Tiefe von bis zu rund 18 Metern, wobei der untere Teil der Einschnittsböschung aufgrund der bestehenden Geologie mit einer permanenten Vernagelung gesichert wird“, verdeutlicht der Fachmann auf der Baustelle. „Die maximale Höhe der Sicherung beträgt rund zwölf Meter bei einer Neigung von 70 Grad“, bringt er es auf den Punkt.

Nach Aussagen von Diplom-Ingenieur Sirko Große von der Firma Spezialtiefbau Wolff & Müller schließt der natürliche Hang nach oben bei Einschnittstiefen, die größer als zehn Meter sind, eine Böschung mit 32 Grad Neigung an.

„Die Dauerbodenvernagelung erfolgt mit bis zu rund 17 Meter langen Bodennägeln. Das regelmäßige Rastermaß beträgt 1,40 Meter in der Horizontalen und 1,30 Meter in der Vertikalen“, informiert der Oberbauleiter von der Spezialtiefbau-Firma im Detail. Jede Ankerlage sei zur Sicherheit erst schrittweise in der Horizontalen herzustellen, ehe Zug um Zug in den nachfolgenden Abschlägen weiter in die Tiefe gearbeitet werde.

Die Hangsicherung läuft bereits seit Februar in schwieriger topographischer Lage. Nach bisherigem Stand wurden nach Auskunft der Ingenieure auf den ersten rund 200 Metern Länge der insgesamt 700 Meter langen Sicherungsbauwerke rund 360 von 950 Stück herzustellender Anker der Spritzbetonsicherung ausgebildet, wozu bis heute rund 7300 laufende Meter Stahlnägel, 270 000 Kilogramm Verspressmaterial aus Zement und über 600 Kubikmeter Spritzbeton eingebaut wurde. Insgesamt sind für die Sicherungen rund 29 000 Meter herzustellende Vernagelungen erforderlich. „Die Klüftungen vom Kalkstein sind einfach nicht vorhersehbar. Man muss damit rechnen, dass man 3000 Kilogramm Nägel mehr braucht als geplant“, verweist Arno Hofmann auf die Herausforderungen im Adelsheimer Gelände. Aber das ist keineswegs die Einzige. Einen Traktorfahrer mit Erdaushub hat es nämlich – wie schon oft – gerade erwischt: er hat einen Platten! Im strömenden Regen! „Das kommt von den messerscharfen Steinen, die hier überall im Boden lauern“, sagt Sirko Große.

Sieb- und Brecheranlage vor Ort

Zeitgleich mit der Hangsicherung wurden bereits 65 000 Kubikmeter Erdaushub geleistet. „Um die nun folgende hohe Dammschüttung herstellen zu können, ist geeignetes Material anzufahren und einzubauen“, so Große beim Rundgang mit den FN. Dazu hat die ausführende Firma eine große Sieb- sowie eine Brecheranlage vor Ort eingerichtet, um den Abtragsboden aufzubereiten und weiterverwenden zu können.

„Um ausreichende Kapazitäten für den bevorstehenden Einbau vorzuhalten, wird diese Anlage mit entsprechend hohem Personal- und Maschineneinsatz täglich rund 14 Stunden in Betrieb gehalten“, informiert der Ingenieur weiter. So verhindert man einerseits, dass die Lkw permanent zur Erddeponie hin- und herfahren. Andererseits darf nur bestes Material in den Boden eingearbeitet werden, damit man möglichst wenig Setzungen hat. Auch ein Faunistik-Experte ist immer wieder auf der Baustelle unterwegs, um gefährdete Tiere zu „angeln“ und zu versetzen. Direkt neben der alten B 292 Richtungs Oberschefflenz finden derzeit Schüttarbeiten außerhalb des fließenden Verkehrs statt. Einschränkungen für den Verkehr ergeben sich nur an den Baustelleneinfahrten. Sobald in den weiteren Bauphasen am Anschluss Adelsheim-West der Verkehr von der alten B 292 auf Behelfsfahrbahnen umgelegt wird, erfolgt eine rechtzeitige Information darüber.