Originelles Konzept überzeugt

Adelsheim. Die Freude an der Martin-von-Adelsheim-Schule ist roß, wie Rektor Florian Loser und Konrektorin Sigrid Albrecht berichten: Die Martin-von-Adelsheim-Schule hat dank ihres originellen und durchdachten Konzepts für ein Spielezimmer eine komplette Spielezimmerausstattung gewonnen. Die Initiative „Spielen macht Schule“ fördert so das klassische Spielen an Schulen, denn: Spielen macht schlau!

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Martin-von-Adelsheim-Schule hat sich an dem Aufruf der Initiative beteiligt und ein Konzept eingereicht, in dem sie ihre Ideen und Vorstellungen rund um ein Spielezimmer in ihrer Schule vorstellt. Aus zahlreichen Einsendungen wurde die Schule als ein Sieger nominiert. Bundesweit gibt es genau 200 Sieger. Die Initiative „Spielen macht Schule“ wurde vom Verein „Mehr Zeit für Kinder“ und dem Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen (ZNL) 2007 gemeinsam ins Leben gerufen. Unterstützt werden sie dabei von den jeweiligen Kultusministerien. Um ein Spielezimmer für die jeweilige Schule zu gewinnen, hatten die Grundschulen bis Anfang Juni 2022 Zeit ihre individuell erarbeiteten Konzepte beim Verein „Mehr Zeit für Kinder“ einreichen. Die kreativsten Konzepte sind nun von einer Fachjury prämiert worden.