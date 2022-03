Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Alte Eckenberghalle wird Unterkunft - Mit Zuweisung der Geflüchteten wird täglich gerechnet Notunterkunft in Adelsheim: Die Betten stehen bereit

„Ein Feldbett, ein Schlafsack und der schicke orangefarbene Stuhl, der als Tisch und Schrank gleichzeitig dient – mehr ist es nicht, was die Notunterkunft für die Ukraine-Flüchtlinge in der alten Eckenberghalle pro Person zu bieten hat“, so Bürgermeister Wolfram Bernhardt in der Adelsheimer Gemeinderatssitzung am Montagabend.