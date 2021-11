Neujahrsempfang, Warm-up Party und Kinderprunksitzung wurden abgesagt

Adelsheim. Am „Elften Elften“ eröffnete die „Gäässwärmerzunft Alleze“ mit dem „Wecken des Balzele mit Fraa un Kinner“ noch die Adelsheimer Fasnacht 2021/2022.

Seither spitzte sich die Coronalage mit stetig höheren Inzidenzwerten immer mehr zu, was zu Beginn der Planungen zur Allezer Fasnachtskampagne noch nicht absehbar war.

Die Gesundheit der Zunftmitglieder und aller Mitfeiernden stand für den Vorstand der Gäässwärmerzunft Alleze immer im Vordergrund. „Die Gesundheit aller ist für für uns bereits Anlass genug, Vorsicht vor Risiko walten zu lassen. Aber auch unsere gesellschaftliche Rolle, im Sinne einer Vorbildfunktion, gilt es gerecht zu werden“, heißt es vom Verein. Aus diesen Gründen und nach vielen Überlegungen hat sich der Vorstand auf seiner letzten Sitzung dazu entschieden, folgende Veranstaltungen abzusagen: Der Neujahrsempfang der Zunft (6. Januar 2022), die Warm-Up Party (8. Januar 2022) und die Kinderprunksitzung (20. Februar 2022) werden ausfallen. „Klar ist, die Gäässwärmerzunft will und kann die Allezer Fasnacht nicht gänzlich absagen, schließlich handelt es sich um Brauchtum, um ein traditionelles Fest“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Auch deshalb hat sich der Vorstand noch nicht für die Absage aller Veranstaltungen ausgesprochen.

Die Planungen für die Prunksitzung sowie für den Schmutzigen Donnerstag mit Machtübernahme am Rathaus laufen aktuell noch weiter. Allerdings werde man ständig die Entwicklung der Pandemie sowie die gesetzlichen Vorgaben im Blick haben und die beiden Veranstaltungen auf ihre sichere Durchführbarkeit prüfen.

Vieles, was wir an unserer Allezer Fasnacht kennen und lieben, wird auch in diesem Jahr, nicht stattfinden können, so leid uns das tut und so sehr uns das schmerzt. Jedoch sind unsere Mitglieder und Gruppierungen, getreu dem Motto: „Ha Ha Ha, des wär gelacht - Alleze un kee Fasenacht“, weiterhin emsig und kreativ. So ist es nicht ausgeschlossen das, je nach Lage und weiterem Verlauf der Pandemie, durchaus noch weitere spontane Ideen entstehen. Über alle aktuellen Entwicklungen werden wir rechtzeitig informieren.