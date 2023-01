Adelsheim. Im Rahmen von „Kultur in Adelsheim“ findet am Sonntag, 15. Januar, um 11 Uhr im Kulturzentrum in Adelsheim eine Neujahrskonzert-Matinee mit dem „Mars-Streichquartett“ statt. Dozenten und Meisterschüler der Musikhochschule Freiburg werden dabei Werke von Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Giacomo Puccini und Fanny Hensel zu Gehör bringen. Bild: Veranstalter

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1