Neues Leitungsteam vorgestellt

Osterburken. Zahlreiche Delegierte und Mitglieder fanden sich im Sitzungssaal der Sparkasse Neckartal Odenwald zur Mitgliederversammlung der Kirchlichen Sozialstation Adelsheim-Osterburken ein. Die Sozialstation wird von der Diakonie und der Caritas getragen und hat mit der Sozialstation Walldürn einen engen Kooperationspartner.

Beisitzer Steffen Ehrenfried umriss die „Kirchenentwicklung 2030“, die eigentlich schon viel früher begonnen habe. Die Sozialstation schaffe mit der Tagespflege ab 2024 ein neues Angebot. Entsprechende Planungen seien bereits weit fortgeschritten und ein künftig wichtiger Baustein für die Sozialstation. Ein Themenpapier werde durch den Vorstand zusammen mit Walldürn gerade erarbeitet, um sich in ökumenischem Geiste in die Kirchenentwicklungsgremien verstärkt einzubringen. Die Eigenständigkeit der Sozialstation und das gewachsene ökumenische Profil sollen aber erhalten bleiben. Geplant sei zudem eine Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit als Teil der Kirche vor Ort.

Geschäftsführerin Marina Müller stellte das neue Leitungsteam der Sozialstation Adelsheim-Osterburken vor. Die bisherige Stellvertreterin Ivonne Schmidt ist seit Oktober die neue Leiterin. Sie ist schon seit September 2018 in der Pflegedienstleitung. Neue Stellvertreterin ist Tina Baumann. Die Praxisanleitung im Rahmen der Ausbildung verantwortet Albina Fadeev. Momentan betreue die Sozialstation fünf Auszubildende. Damit leiste man zugleich einen wichtigen Beitrag für eine wohnortnahe Ausbildung.

61 Kolleginnen und Kollegen sind momentan in den verschiedenen Bereichen beschäftigt, darunter der Betreuung von Patienten und alten Menschen. Neue Kräfte werden aber nach wie vor gesucht. Leiharbeitsmitarbeiter mussten infolge des herrschenden Personalmangels temporär beschäftigt werden. Neben 263 aktiven Kundinnen und Kunden laufen zurzeit 60 bis 70 Pflegeberatungen zur Unterstützung und Hilfe. Das Team führte in 2021 insgesamt 65 763 Hausbesuche durch.

Durch die ländliche Struktur und die damit verbundenen weiten Strecken kam der Fuhrpark der Sozialstation mit 15 Fahrzeugen auf 186 370 Kilometer. Dabei sind die zum Teil im Privat-Pkw zurückgelegten Strecken noch gar nicht einbezogen. Ziel sei es, die Versorgung der Menschen sicherstellen, um es ihnen zu ermöglichen, so lange es geht zuhause zu bleiben.

Neben der Pflege, der Körperpflege, medizinischer Betreuung, der Wundversorgung und der Haushaltsführung schaffe man nunmehr Freiräume für Angehörige. Die seit der letzten Mitgliederversammlung angelaufene Kurzzeitbetreuung im Zuhause ermögliche Angehörigen Kurzurlaube.

Die finanzielle Lage sei momentan zufriedenstellend. Der demografische Wandel sei deutlich spürbar. Das sei sichtbar an der Nachfrage nach Unterstützung in der Haushaltsführung und in dem Umfang der Beratungen. Die Personalkosten seien insgesamt gesunken, machten aber dennoch 76 Prozent aus. 2022 werde ein extremer Anstieg der Energie- und Benzinkosten zu verkraften sein. Die Notwendigkeit von Schutzmaterialien gegen Corona verursachte enorme Kosten. Trotz aller Probleme sei ein gestiegener Jahresüberschuss zu verzeichnen. Dieser werde in die Erweiterungen des Angebots, vor allem in die Tagespflege investiert.

Im Anschluss wurden verdiente Persönlichkeiten für ihr langjähriges Engagement geehrt. Der Dank des Vorstandes galt ihren „super Beiträgen zur Versorgung der Kunden bei Wind und Wetter“. Gerda Kunkel wurde für 25 Jahre geehrt. Tamara Pölcz-Kavanagk bekam für 20 Jahre Dienst eine Ehrung. Albina und Olga Fadeev wurden für jeweils zehn Jahre Dienst ausgezeichnet. Ulla Schmutz erhielt für ihren 25-jährigen Dienst im Vorstand ebenfalls eine Ehrung.

Der zentrale Punkt war die Verabschiedung der Pflegedienstleiterin Simone Bermeyer in ihren wohlverdienten Ruhestand. Seit 2009 begleitete sie das ständige Wachsen der Sozialstation und den Umzug in die Räume der Sparkasse Osterburken. Sie habe mit ihrem Fachwissen und ihrer gewissenhaften Arbeitsweise viel zu dem beigetragen, was die Sozialstation heute ist.

In ihre Zeit fielen die Modernisierung des Fuhrparks und der Homepage, darüber hinaus wurde eine einheitliche Dienstkleidung mit Logo eingeführt. Das Wohl ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stand für sie, die ständig Interessen abzuwägen hatte, immer an erster Stelle. Das fand bei ihren nun ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erkennbar großen Dank.

Bermeyer dankte für die gemeinsame Zeit. Die Sozialstation Adelsheim-Osterburken sei in ihren 41 Jahren zu einem mittelständischen Unternehmen mit hohem Ansehen in der Bevölkerung für ihren Dienst im caritativ-diakonischen Auftrag geworden. Probleme durch Konkurrenz, den Fachkräftemangel und neue Gesetze seien durchaus spürbar. Auch erforderten wirtschaftliche Zwänge immer wieder Interessenabwägungen. An ihrem Abschied nach 13 Jahren sei es „Zeit, für das was war „Danke“ zu sagen. Bei ihrem ersten Urlaub nach dem Renteneintritt übergab sie turnusgemäß 800 Euro an dankbare Kinder in einem Kinderheim in Tansania. 205 Euro waren von der Sozialstation gespendet worden. cug