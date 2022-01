Fränkische Nachrichten Plus-Artikel In Adelsheim - Ausschuss beschäftigte sich mit künftigem Veranstaltungsangebot / Viele Ideen von Tanz über Bodypainting bis Blasmusik erarbeitet Neues Konzept bringt Kultur in Adelsheim wieder in Schwung

Bunt und vielfältig soll das Kulturangebot in Adelsheim künftig sein. Ein breites Spektrum von Veranstaltungen wird gerade erarbeitet. Ein einjähriger Probelauf soll zeigen, was am besten ankommt.