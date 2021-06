Neues Fachgeschäft in der Marktstraße

Adelsheim. Das Unternehmen Hörgeräte Langer erweitert sein Fachgeschäfte-Netz und lässt sich in Adelsheim nieder. Am heutigen Donnerstag eröffnet die Filiale nach gut vierwöchiger Umbauzeit in den Räumen der ehemaligen Bäckerei Deimel in der Marktstraße – geographisch ziemlich genau zwischen den ersten „Gründungsfilialen“ der 1980er Jahre in Neckarsulm und Bad Mergentheim. Seit Jahrzehnten ist das inhabergeführte Unternehmen in der Region verwurzelt.

AdUnit urban-intext1

Filialleiterin in Adelsheim ist Sabrina Kaup, unterstützt wird sie von Kollegin Carina Wolfarth. In den neuen, einladenden Räumen ist das Hörgeräte-Langer-Team wie gewohnt für gutes Hören da: Das reicht vom kostenfreien, unverbindlichen Hörtest über individuelle Beratung und Anpassung zum Hörsystem bis hin zu Serviceterminen am Montag und Donnerstag. Telefonische oder Online-Terminvereinbarung sind möglich.

Nicht nur Erwachsene werden in der Filiale betreut, sondern auch Kinder und Jugendliche mit Hörminderung werden beraten und mit speziellen Hörsystemen versorgt. Die speziell ausgebildete Pädakustikerin Sabrina Kaup führt Hörprüfungen mit kindgerechten Verfahren und Anpassungen spezieller Hörsysteme durch. Das erfordert besondere Erfahrung und viel Einfühlungsvermögen.

Hörgeräte Langer bietet seine Leistungen in interdisziplinärer Zusammenarbeit mit HNO- und Kinderärzten, Kliniken, Eltern, Pädagogen, Logopäden und anderen pädakustischen Beratungsstellen an. In der Filiale werden darüber hinaus Hörgeräte-Einstellungen aller Hersteller vorgenommen.

AdUnit urban-intext2