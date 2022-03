Neue Energiequellen gesucht

Adelsheim. „Die Serie habe ich durchgesuchtet!“ Diese Begeisterung über Streaming-Angebote ist heute oft zu hören. Oder: „Nach Schokolade (oder Chips oder Sport) bin ich voll süchtig!“ So sagt man das eben. Dass eine Sucht nicht so harmlos ist, wie es klingen mag, lernten die Sechstklässler des Eckenberg-Gymnasiums Adelsheim im Rahmen der Suchtprävention. So stand ein Schultag ganz im Zeichen der Suchtvorbeugung. Diese Zeit gestalteten zwei Lehrerinnen des dreiköpfigen Präventionsteams (Bianca Kaiser, Vanessa Lutz, Christoph Opitz).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Süchte sind so vielfältig, dass sich der Begriff kaum endgültig definieren lässt. Zu unterscheiden sind beispielsweise stoffgebundene Süchte (wie Alkohol) von stoffungebundenen Süchten (wie Arbeit). Merkmale von Süchten sind steigende Intensität des Konsums (immer mehr ist notwendig), unbezwingbares Verlangen nach dem Suchtmittel oder körperliche beziehungsweise seelische Folgen. Besprochen wurden außerdem die Unterscheidung von Drogen und Suchtmitteln sowie die vielfältigen Einflüsse, die zu einer Sucht führen.

Der Präventionsaspekt gewinnt seit zwei Jahren eine besondere Bedeutung: die bislang ungekannte Pandemie verlangt den Menschen viel ab. Gerade junge Leute benötigen in Krisensituationen Halt und ein stärkendes Umfeld. Als „Seelentankstellen“ beschreibt die Suchtprävention Gruppen wie Vereine oder Freundeskreise. Durch das zentrale Merkmal der Absonderung von Gemeinschaften ist aber bei vielen diese „Tankstelle“ versiegt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Einer Sucht vorzubeugen bedeutet also: (neue) Energiequellen suchen. Aus den Schülerreihen kamen hierzu Tipps wie neue Hobbys suchen oder Sportangebote über Onlinekurse wahrzunehmen. Die Schüler setzen sich auf unterschiedliche Weise mit dem Thema auseinander. So zogen sie zu Beginn unterschiedliche Suchtsymbole aus einem Sack.

Nach der Spielvorlage „Wer bin ich?“ waren weitere Süchte zu erraten; in Rollenspielen konnte nachempfunden werden, wie es ist, zum Rauchen gedrängt zu werden – oder eben „Nein“ zu sagen. Das ist nicht für alle einfach, aber einfach für alle wichtig. Wer es schafft, „nein“ zu sagen, der weiß, dass er stark ist. jpw