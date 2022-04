Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Aus dem Adelsheimer Gemeinderat Neue Eckenberghalle: Tiere müssen draußen bleiben

Eigentlich sollte die neue Eckenberghalle am 6. Mai eingeweiht werden. Ein Schwelbrand im Bühnentrakt machte es allerdings notwendig, die Einweihung auf den 30. September zu verschieben, wie Bürgermeister Wolfram Bernhardt am Montagabend in der Gemeinderatssitzung erklärte.