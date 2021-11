Nahezu alle Posten im Vorstand neu besetzt

Sennfeld. Zu ihrer Mitgliederversammlung hatte die „Gäässwärmerzunft Alleze“ am vergangenen Freitag in die Festhalle Sennfeld eingeladen. Und dabei gab es eine gute Nachricht für alle Narren: Die Planungen für die Fastnacht 2021/22 sind wieder aufgenommen und man hofft, auch trotz etwaiger Einschränkungen aufgrund geltender Corona-Regeln, seinem Publikum in Zukunft etwas bieten zu können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vor Ort und im Livestream

Präsidentin Iris Kull konnte zahlreiche Mitglieder vor Ort sowie im Livestream begrüßen. Danach ließ sie im Bericht des Vorstands gleich zwei Jahre Revue passieren. So habe man 2019/2020 fast alle fastnächtlichen Veranstaltungen wie gewohnt durchführen können. Der Start in die Fastnacht sei am Elften Elften wieder mit einer erfolgreichen Kinderdisco erfolgt, ehe man den „Balzele-Schreiner“ im Museumshof weckte.

Bei der Prunksitzung und Kinderprunksitzung sowie dem Schmutzigen Donnerstag mit Rathaussturm oder dem „Gäässwärmerball“ hatte sich die „Gäässwärmerzunft“ wieder einmal von ihrer besten Seite präsentiert und dem Publikum mit einem bunten Programm viele schöne Stunden beschert. Das Heringsessen am Aschermittwoch im Zunftheim bildetet den traditionellen Abschluss der „Allezer Fasnacht“.

Auch wenn der weitere Jahresverlauf durch Corona geprägt war, und man für die Fastnacht 2020/21 alle Präsenzveranstaltungen abgesagt hatte, fiel die Fasnacht nicht komplett aus. Iris Kull erinnerte besonders an die Aktion „Gäässe-Fudder-Dudde“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mit dem Verkaufserlös wurde die an Krebs erkrankten Tänzerin der Seatown-Kücken, Nele Graf, finanziell unterstützt. Zudem ließ man den „Balzele-Schreiner“ digital in den sozialen Netzwerken erwachen, führte den „ersten Digitalen Fasnachtsumzug der Zunft“ durch und zeigte gemeinsam mit dem Verein „Adelsheim leuchtet“ Projektionen und Diashows in der Marktstraße in Adelsheim.

Im Anschluss an den Vorstandsbericht folgte der Kassenbericht der Schatzmeisterin Kerstin Schaffer für 2019 und 2020. Sie bescheinigte dem Verein eine gute finanzielle Lage. Die Kassenprüferinnen Anke Gaukel und Jola Gniosdorz lobten die Kassenunterlagen und bescheinigten eine ordentliche Buchführung.

Dass die „Gäässwärmerzunft“ mit ihren insgesamt zehn eigenen Gruppen gut aufgestellt ist, zeigte sich in den Berichten der einzelnen Gruppenvertreter. So war man mit den unterschiedlichsten Tanzgruppen und Abordnungen auf zahlreichen fastnächtlichen Veranstaltungen und Umzügen in der Region vertreten.

Wegen der Corona-Pandemie ruhten jedoch bei den Gruppen nahezu alle Aktivitäten im vergangen Jahr und ein Trainingsbetrieb war nicht möglich. Allerdings konnten alle Gruppierungen in den letzten Wochen und Monaten wieder mit ihren Treffen starten, die Planungen sowie den Trainingsbetrieb aufnehmen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Am 11.11 geht es los

Dass die „Gäässwärmer“ alle auf eine Fastnacht 2022 hoffen, wurde auch im weiteren Verlauf der Sitzung deutlich. Präsidentin Iris Kull gab einen Ausblick auf die bevorstehenden Aktivitäten der Zunft. Am Donnerstag, den 11. November, werde man ab 18.11 Uhr den „Balzele-Schreiner“ im Museumshof wecken. Dann werde ebenfalls Motto und Pin für die kommende Fastnacht vorstellen und Bürgermeister Wolfram Bernhardt die Seestadtpfanne überreicht.

Des Weiteren laufen die intensiven Planungen für die Prunksitzung, die Kinderprunksitzung und den Schmutzigen Donnerstag. Ob und unter welchen Vorgaben die geplanten Veranstaltungen durchgeführt werden können, müsse man regelmäßig prüfen.

Neuwahlen

Bei der folgenden Wahl des Vorstands wurden nahezu alle Posten neu besetzt. Dr. Christian Häußler wurde mit eindeutiger Mehrheit zum neuen Präsidenten, Ralf Ulrich zum neuen Vorstand und Vanessa Arifi zur neuen Schriftführerin der „Gäässwärmerzunft Alleze“ gewählt. Schatzmeisterin Kerstin Schaffer sowie die beiden Kassenprüferinnen Anke Gaukel und Jola Gniosdorz wurden wiedergewählt. Von den Mitgliedern wurde Tanja Müller als Sprecherin der Beisitzer einstimmig bestätigt. Sie gehört damit ebenfalls dem neuen Vorstand an.

Dem erweiterten Vorstand gehören zudem noch folgende Beisitzer für die Gruppen an: Marius Zetzmann (Elferrat); Severin Neubeck (Tracht); Angie Boras-Schweitzer (Hexen und Gäässe); Naomi Boras-Schweitzer (Erwachsenentanzgruppen)

Stellvertretend für den neu gewählten Vorstand dankte der neue Vorstand Ralf Ulrich in seiner kurzen Ansprache der alten Vereinsführung für die geleistete Arbeit zum Wohle der „Allezer Fasnacht“ und überreichte Iris Kull ein Blumenpräsent. Weiter gab er einen Ausblick auf die künftige Tätigkeit der neuen Vorstandschaft. So plane man mit neuen Veranstaltungen den Verein zukunftsfest zumachen. Gleichzeitig gelte es jedoch, die Traditionen der Allezer Fasnacht zu wahren und Moderne und Brauchtum in Einklang zubringen. Damit das gelingen kann, wolle man den Austausch mit den Mitgliedern noch weiter intensivieren als bisher. Dafür ist der neue, größere Vorstand eine wichtige Grundlage.

Heide Lochmann überbrachte die Grußworte des Bürgermeisters sowie des Gemeinderates der Stadt. Sie lobte die verschiedenen fastnächtlichen Aktivitäten der Zunft sowie die Beteiligung des Vereins an den unterschiedlichsten Festen im Jahreskalender der Stadt. Auch sie hoffe darauf, dass man möglichst schnell wieder die Allezer Fasnacht wie gewohnt feiern könne.