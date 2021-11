Es gibt auch Gemeinderatssitzungen im Laufe eines Jahres, in denen keine „schweren Themen“ intensiv diskutiert werden und weittragende Entscheidungen gefällt werden müssen. So war es am Montagabend in der Baulandhalle in Osterburken. Bei dieser Zusammenkunft wurden die Räte vor allem informiert und waren dazu aufgefordert, bereits „angeschobene“ Dinge weiter voranzutreiben.

Den

...