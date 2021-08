Musterregion lehrreich vorgestellt

Neckar-Odenwald-Kreis. Gut 60 Teilnehmer hieß Grünen-Kreisvorsitzende Amelie Pfeiffer, die der Einladung der Grünen im Neckar-Odenwald gefolgt waren, die Bio-Musterregion bei einer „Info- und Genuss-Wanderung“ mit allen Sinnen kennenzulernen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Pfeiffer sagte in ihrer Begrüßung, Aufgabe der Politik sei es, „Bienen und Bauern zu retten“. Der Artenschwund sei eine der dramatischsten Krisen heute, befeuert durch den Klimawandel. Man müsse weg von der Flächenprämie und den bäuerlicher Betrieben endlich finanzielle Anreize für ökologische Leistungen bieten, Weidehaltung honorieren, Direktvermarktung und Regionalität stärken und „mit mehr Geld für unsere Familienbetriebe vor Ort das Hofsterben stoppen.“

Zahl der Biobetriebe verdreifachen

Auf dem Eberbachhof der Familie Fellmann gab Regionalmanagerin Ruth Weniger zunächst grundlegende Informationen zur Bio-Musterregion Neckar-Odenwald im Landkreis. Formuliertes Ziel in der Konzeption von 2018 sei es, bis 2028 die Zahl der Bio-Betriebe zu verdreifachen – von seinerzeit fünf Prozent auf 15 Prozent. Aktuell wirtschafteten 66 Betriebe ökologisch, damit sieben Prozent der Betriebe mit zehn Prozent der Fläche im Kreis. Der Aktionsplan „Bio aus Baden-Württemberg“ hat als Ziel, bis 2030 30 bis 40 Prozent der Flächen im Land ökologisch zu bewirtschaften. Aktuell wichtige Aufgabe sei auch der Aufbau von Wertschöpfungsketten für Bio-Produkte aus unserer Region, derzeit erfolge eine Bio-zertifizierte Verarbeitung im Kreis in einem Gastronomiebetrieb, drei Bäckereien, einer Metzgerei, einer Käserei sowie einigen Direktvermarktern.

Großes Potenzial für den Absatz von regionalen Bio-Produkten sehe man in der „Außer-Haus-Verpflegung“, weshalb man sich erfolgreich für das Modell-Projekt „Bio in der Gemeinschaftsverpflegung in den Bio-Musterregionen“ beworben habe. In einem zweijährigen Coaching werden drei Einrichtungen intensiv begleitet mit dem Ziel des Einsatzes von mindestens 30 Prozent regionaler Bio-Produkte und entsprechender Zertifizierung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Erfahrungen weitergeben

Bio-Landwirtschafts-Pionier Frank Fellmann stellte sodann seinen Betrieb vor, den er schon vor gut 30 Jahren auf biologisch-dynamische Wirtschaftsweise umgestellt hat. Als Mitglied im Steuerkreis der Bio-Muster-Region NOK gebe er gerne seine Erfahrungen an umstellungswillige Landwirtschaftsbetriebe weiter und berate diese. Durch den Versuchsanbau von Sondersaaten und deren Aufbereitung bringe sein Betrieb mehr Vielfalt auf die Felder und die Teller der Region.

Bei der Feldbegehung erläuterte Fellmann die zentrale Bedeutung von mehrjährigem Kleegrasanbau – „meiner wichtigsten Kultur“ – für die Bodenfruchtbarkeit durch Eintrag von Luftstickstoff. „Wir wollen den Verbrauchern aufzeigen, dass die Nachfrage nach ökologischen Lebensmitteln nicht nur eine Frage der gesunden Ernährung ist, sondern auch vom Anbau über die Verarbeitung Umwelt und Natur schützt“. Seinen Schlachttieren, die er direkt vemarktet, würde er gerne vor Ort schlachten und hofft, dass die bürokratischen Hürden deutlich reduziert werden. Bis dahin bringt er sie selbst zu einem ortsnahen Metzger im Odenwald und vermeidet den stressigen Weg zum Schlachthof.

Danach führte die Wanderung zum „Fritze Beck“, wo der Kuchen aus dem Fellmannschen Dinkel begeisterten Zuspruch fand.

Biobackstube besucht

Bei Kleingruppen-Führungen durch die schon über 30 Jahre zertifizierte Biobackstube war es Selma und Andy Troißler wichtig, zu betonen, dass die Deutschen, die etwa 20 Kilogramm Brot pro Jahr verzehren, durch den Kauf von Biobrot aus regionalem Getreide ihre Umwelt beim Essen genussvoll gestalten können.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Amelie Pfeiffer dankte abschließend allen Beteiligten, denen man anmerkte, dass ihnen ihr Beruf auch Berufung ist. „Ich hoffte, dass Bauern und Verbraucher sowohl beim Anbau, beim Einkauf wie auch bei der Wahl ihre Entscheidung so träfen, dass Umwelt, Klima, Gesundheit und Landwirtschaft nachhaltig profitierten“. bd