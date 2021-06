Musiker können ihr Hobby wieder voll genießen

Seckach. Endlich verbessern sich die Corona-Zahlen und auch die Vereine dürfen ihre Arbeit wieder aufnehmen.

AdUnit urban-intext1

Der Musikverein Seckach probt seit Freitag, 11. Juni, wieder und die Musiker können ihr Hobby in vollen Zügen genießen. Auch wenn es gemäß der aktuellen Corona-Verordnung vieles zu beachten gilt, überwiegen der Spaß und die Freude am gemeinsamen Miteinander.

Damit geht aber auch eine besondere Serie zu Ende: Seit Oktober hat der MV Seckach fast 70 Balkonkonzerte mit 112 verschiedenen Liedern gespielt und damit hoffentlich etwas Abwechslung in den Alltag der Zuhörer gebracht.

Jeden Donnerstag und Sonntag ab 18 Uhr standen zahlreiche Musiker auf ihren Balkonen und in großen Teilen des Dorfs war Musik zu hören. Viele kleine Events zum Beispiel an Sankt Martin, Weihnachten, Silvester, Fastnacht oder der Tanz in den Mai brachten Abwechslung für Musiker und Zuhörer (die FN berichteten).

AdUnit urban-intext2

„Time so say goodbye“

Doch jetzt ist es an der Zeit, sich davon zu verabschieden. Aus diesem Grund fand am Donnerstag, 10. Juni, das letzte Balkonkonzert mit dem Programm „Nehmt Abschied Brüder“, „Heute hier, morgen dort“, „Time to say Goodbye“ und der Nationalhymne statt.

Für die lieben Worte und den Applaus der Zuhörer bedankte sich der Musikverein Seckach ganz besonders. Außerdem freuen sich die Musiker darauf, dass sie im Juli wieder ein kleines Konzert spielen dürfen und damit auch ihr Publikum endlich wieder aus der Nähe sehen können.

AdUnit urban-intext3