Musikalisches Können gezeigt

Adelsheim. Das traditionelle Konzert der Streicherklasse 6 fand in der kleinen Aula des Eckenberg-Gymnasiums statt. Die 14 Schülerinnen und Schüler der aktuellen Streicherklasse 6 präsentierten ihren Zuhörern in solistischen und gemeinsamen Ensemblebeiträgen ihr musikalisches Können, das sie seit Eintritt in Klasse 5 gelernt und geübt haben.

Mit der weltbekannten Filmmusik von Hans Zimmer zum Film „Fluch der Karibik“ eröffnete die Streicherklasse das Konzert. Sie überzeugte durch großes Klangvolumen und Ausdruck. Geleitet hat dabei Holger Ams, der vor etwa 18 Jahren die Streicherklassenarbeit am EBG ins Leben gerufen hatte. Mittlerweile teilt er sich die Leitung mit Daniel Borkeloh.

Musikalisch unterstützt wurden die Streicher von Valentin am Schlagzeug, Elias am E-Bass (beide Klasse 9) sowie Instrumentalpädagogin Nikola Irmai-Koppányi am Klavier. Sie hat im Vorfeld des Konzerts viel Zeit für die Begleitung der solistischen und der Ensemblebeiträge investiert.

Holger Ams betonte in seiner Begrüßung die eindrucksvolle Entwicklung der Streicherklassenschüler vom ersten Kontakt mit einem Streichinstrument bis zum heutigen Vorspiel auf der „großen Bühne“.

Im Anschluss präsentierte jeder Streicherklassenschüler einen solistischen Beitrag. Alle Interpreten waren selbstsicher im Vortrag und überzeugten mit schönen Klängen und Ausdruck. Danach informierte Holger Ams über das Musikprofil am EBG: Schüler haben im Rahmen des Musikprofils die Möglichkeit kostenfreien Instrumentalunterricht von den Instrumentallehrern zu bekommen.

Bei einem Überraschungsbeitrag durften sich die Schüler der Streicherklasse zurücklehnen, während die Eltern sich an den verschiedenen Instrumenten ihrer Kinder ausprobierten. Die Eltern hatten sichtlich Spaß, konnten jedoch auch erleben, dass das Erlernen eines Streichinstruments gar nicht so einfach ist, wie man vielleicht denken mag.

Nach einem weiteren Musikbeitrag der Sechser („Firework“ von Kathy Perry) bestand im Anschluss noch die Möglichkeit des Austausches und der Begegnung bei erfrischenden Getränken und Leckereien, vorbereitet vom Förderverein der Schule. (db)