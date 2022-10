Musik traf Literatur – mit einem unerhörten Spektrum

Adelsheim. Das Publikum in der Großen Aula des Eckenberg-Gymnasiums erlebte am Wochenende mit Begeisterung das Konzert „Lyrics and Music“. Am zweiten Abend mussten sogar Gäste abgewiesen werden.

Idee des Konzerts

Die Idee des Konzertes „Lyrics and Music“ war, englischsprachige Liedtexte auf Deutsch zu sprechen und sie anschließend im Original zu präsentieren. Der Theaterkurs der Oberstufe schickte jeweils eine Spielszene voraus, immer unterhaltsam und nie vorhersehbar. Hier wurden zynische Lehrer auf heftigste verurteilt (Pink Floyds „Another Brick In The Wall“) und beeindruckende Pantomimen geboten.

Wem nach diesen Einlagen noch nicht klar war, welchen Text man eigentlich gehört hat, der konnte es nach den ersten Takten der Musik zweifelsfrei zuordnen. Die Fachschaft Musik mit ihren 150 Schülern von der sechsten bis zur zwölften Klasse bot ein unerhörtes Spektrum von Songs: An Melancholie kaum zu überbieten war Eric Claptons „Tears In Heaven“. Adeles pompös arrangiertes „Skyfall“ beeindruckte in ganz anderer Weise. Beinahe wollte man nicht in die Pause gehen nach dieser Wucht. Eine kräftigende Verköstigung durch den Förderverein der Schule tat dann aber doch allen gut.

Der zweite Teil des Programms mündete in Queens Hymne „We Are The Champions“ und dem Deep Purple-Klassiker „Rauch auf dem Wasser“. Ob die geforderte Zugabe („We Will Rock You“, Queen) DAS oder ein weiteres Highlight des Abends war, lässt sich unmöglich bewerten.

Jedes Stück wurde von einem der EBG-Musiklehrer geleitet; die musikalische Schwerpunktsetzung war sehr abwechslungsreich. Solistinnen und Solisten des Abends waren Nelli Koppányi, Zoey Ries, Jamila Laade, Zoe Hügel, Bernd Landwehr und Franziska Koskivuori. Auch viele ehemalige Schüler fanden sich in den Reihen der Musiker. Eine Besucherin lobte: „Das war so kreativ! Und genau am Puls der Zeit.“ Auch pädagogisch sei dieses besondere Konzert, bei dem so viele verschiedene Menschen aufeinander achtgeben müssen, eine wirkliche Höchstleistung der Beteiligten. Mit stehenden Ovationen dankte das Publikum den Menschen auf und hinter der Bühne.

Während die Zuschauer die Energie des Abends über den Nachhauseweg hinaus noch spüren konnten, wird es für alle aktiven Teilnehmer ein unvergessliches Erlebnis ihrer Schulzeit bleiben.