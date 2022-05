Sennfeld/Roigheim. In einem Nachtrag zu einer Pressemitteilung vom 26. April meldet die Polizei den Tod eines Motorradfahrers. Am 25. April gegen 5.15 Uhr war der Fahrer eines BMW-Motorrads von der Landesstraße zwischen Roigheim und Sennfeld abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 43-Jährige war mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Am Donnerstag ist der Mann an seinen Verletzungen in einem Krankenhaus gestorben.

