Modulanlage wird wieder aufgebaut

Adelsheim. Seit geraumer Zeit steigt die Anzahl der in Deutschland gestellten Asylanträge erneut stark an. Das wirkt sich auch auf die Aufnahmeverpflichtung des Neckar-Odenwald-Kreises aus, die sich zwischen Januar 2021 und Dezember 2021 von monatlich acht auf nunmehr monatlich 38 Personen erhöht hat. Das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis erwartet, dass weiterhin etwa 40 Menschen monatlich neu untergebracht werden müssen. Vor diesem Hintergrund wird das Landratsamt mehrere Unterkünfte, die schon einmal für die Anschlussunterbringung genutzt wurden, für die vorläufige Unterbringung reaktivieren.

So plant das Landratsamt die Wiedererrichtung der Modulanlage in Adelsheim. Auf dem Grundstück oberhalb des Friedrich-Gerner-Rings sollen im Frühjahr erneut zwei Module für jeweils etwa 50 Personen, das heißt, insgesamt 100 Plätze, entstehen.

Das Landratsamt favorisiert für die Unterbringung Standorte, die in puncto Größe, Sozialbetreuung und Verwaltung einen guten Standard bieten. Die ehemalige Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Adelsheim hat diese Voraussetzungen abgebildet. Somit bietet sich das Grundstück zur Wiedererrichtung der Gemeinschaftsunterkunft an, weil dort frühere Erschließungseinrichtungen genutzt werden können.

Über das geplante Vorhaben zur Wiedererrichtung dieser Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Adelsheim wird am Mittwoch, 23. Februar, um 19 Uhr, im Kulturzentrum in der Kreuzgasse 13 in Adelsheim umfassend informiert. Vertreter des Landratsamts des Neckar-Odenwald-Kreises werden dann der Öffentlichkeit Überlegungen zu den Planungen vorstellen. Sie stehen auch für Fragen zur Verfügung. Interessierte Bürger sind hierzu willkommen. Auch würden sich Landkreisverwaltung sowie Adelsheims Stadtverwaltung und Asylhelferkreis freuen, wenn sich wieder wie 2015, Helferinnen und Helfer finden würden, die sich ehrenamtlich bei der Aufnahme und Betreuung der Asylbewerber engagieren. Über Möglichkeiten zur Unterstützung und Begleitung der geflüchteten Menschen wird es dann zeitnah einen weiteren Informationsabend geben.