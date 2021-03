Dass die Uhren in den Altersheimen anders ticken, wenn Angehörige und Seelsorger als potentielle Virusträger gelten, ist klar. Aber wie wirkt sich das aus?

Was am meisten fehlt, ist der enge Kontakt zu den Angehörigen. Darin sind sich die Betreuenden der verschiedenen Seniorenheime in Buchen, Walldürn und Hardheim, die exemplarisch für alle Seniorenheime der Region stehen,

...