Mit Wettkämpfen einen Schritt zur Normalität

Widdern/Dieburg. Nach der außergewöhnlichen Saison 2020 will die Königsklasse im Sportholzfällen in diesem Jahr wieder einen Schritt in Richtung Normalität gehen und mehr „Timbersports“ Events durchführen: Neben Wettkämpfen in der bayrischen Rhön, soll mit der Deutschen Meisterschaft der nationale Timbersports Höhepunkt 2021 im Amphitheater Gelsenkirchen ausgetragen werden. Dann wollen auch die Widderner Markus und Ralf Dengler wieder dabei sein.

Eine verkürzte Sportholzfäller-Saison war die Folge der pandemiebedingten Einschränkungen 2020. Doch in diesem Jahr sollen wieder mehr Wettkämpfe ausgetragen werden: Den Auftakt markiert hierbei die Erstauflage des Ford Transit Cups am 12. und 13. Juni. In Mellrichstadt kämpfen die Sportholzfäller aller Leistungsklassen um den ersten Cup-Sieg der neuen Saison; die Veranstaltung wird ohne Zuschauer vor Ort ausgetragen. Ebenfalls in Mellrichstadt folgt am 17. und 18. Juli mit dem Ford Ranger Cup der zweite Qualifikationswettkampf zur Deutschen Meisterschaft der Pros sowie die Deutsche Meisterschaft der Damen und Intermediates.

Der nationale Saison-Höhepunkt steigt dann mitten im Ruhrgebiet: Am 21. August wird das Amphitheater Gelsenkirchen Schauplatz der Deutschen Meisterschaft 2021. Auch die Dengler-Brüder wollen dann wieder dabei sein. Vor allem Ralf Dengler hat nach der vergangenen Deutschen Meisterschaft noch einiges vor: „Letztes Jahr wäre für mich mehr drin gewesen. 2021 will ich mich wieder qualifizieren und es dann hoffentlich besser machen.“ Um zu Saisonbeginn wieder Top-Leistung abrufen zu können, bereitet sich die Widderner deshalb intensiv vor. „Mit dem Training am Holz steige ich in der Regel erst im März ein“, erklärt Markus Dengler. Zuvor gilt es die Grundlagen zu schaffen: Kraft-, Ausdauer- und Mobilitätstraining stehen auf der Tagesordnung der Sportholzfäller, doch auch mental gilt es sich fit zu halten. Denn bei den Wettkämpfen kosten die kleinsten Fehler oft wertvolle Punkte und entscheiden so über Sieg und Niederlage. Abhängig von den lokalen Sicherheitsbestimmungen und behördlichen Beschränkungen wird entschieden, ob die Wettkämpfe wie geplant umgesetzt und Zuschauer vor Ort begrüßt werden können. Die Verantwortlichen werden die Lage kontinuierlich beobachten und rechtzeitig über weitere Schritte informieren.