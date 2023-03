Mit rund zwei Promille in Adelsheim angehalten

Adelsheim. Polizeibeamte des Polizeireviers Buchen kontrollierten am Mittwochabend eine49-jährige VW Passat-Fahrerin in Adelsheim. Die Frau war gegen 20.30 Uhr mitihrem Beifahrer in der Straße "Untere Austraße" unterwegs. Bei derVerkehrskontrolle konnten die Polizisten Alkoholgeruch wahrnehmen. EinAlkoholtest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Daher wurde die 49-Jährigezur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Da auch ihr Beifahrer alkoholisiertwar, wurde der Pkw abgeschlossen auf einem Parkplatz abgestellt. DerFührerschein der Frau wurde beschlagnahmt.

