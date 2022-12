Mit Herzlichkeit und pädagogischem Können

Adelsheim. Ariane Ehmann, Erzieherin des katholischen Kindergartens „Don Bosco“ in Adelsheim, feierte ihr 20. Dienstjubiläum in der Einrichtung. Zu diesem Anlass gratulierten nicht nur Leitung Natalia Leis und Ehmanns Kolleginnen, auch Lena Unangst von der MAV der Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach und Diakon Thomas Eller als Vertreter der Kirchengemeinde ließen sich nicht lange bitten, die Jubilarin zu beehren. Als Vertreterinnen des Elternbeirats waren außerdem Yvonne Gniosdorz und die Vorsitzende Kerstin Gräf bei der kleinen Feier dabei.

Ehmann, die ihre Ausbildung zur Erzieherin mit dem Berufspraktikum 2001 in einem Möckmühler Kindergarten abschloss, verblieb danach zunächst noch in der geschichtsträchtigen Stadt an der Jagst. 2002, genauer am 3. Dezember, verschlug es sie dann beruflich zurück in die Heimat nach Adelsheim, wo sie bis heute wohnt und dann auch als Erzieherin im Katholischen Kindergarten Don Bosco ihre Arbeit begann. Dort baute sie die neu gegründete „Wolkengruppe“ mit auf. Selbst, als sie 2006 in Elternzeit ging, blieb sie der Einrichtung als Vertretungskraft treu.

Nach ihrer vollständigen Rückkehr in den Kindergartendienst arbeitete sie viele Jahre in der Sternengruppe des Kindergartenbereichs.

2017 fand sie dann ihren festen Platz in der Krippengruppe „Eulennest“. Bis heute arbeitet sie mit Freude, Herzlichkeit, Engagement und pädagogischem Können mit den Allerkleinsten aus Adelsheim und fühlt sich dort „angekommen und zu Hause“, wie sie sagt.

Geschenke überreicht

Um ihre 20 Jahre im Einsatz für Einrichtung, Familien und Kinder gebührend zu ehren, überraschten die Kolleginnen und Gäste sie mit einer kleinen Feier. Diakon Eller überreichte der Erzieherin Blumen, Unangst brachte ihr Orchideen, die Elternbeirätinnen schenkten eine weihnachtlich bepflanzte Sauciere. Und natürlich ließen es sich auch die Kolleginnen, unter ihnen viele langjährige Wegbegleiterinnen, nicht nehmen, ihr etwas zu schenken: von ihnen bekam Ehmann einen Essensgutschein für ihr Lieblings-Restaurant und einen edlen Tropfen.

Auf ihren 20 Jahren für den Kindergarten Don Bosco will sich Ehmann aber nicht ausruhen. Sie begleitet regelmäßig und mit viel Herz als Mentorin Praktikant*innen, welche die Ausbildung als Erzieher*in in der Einrichtung verrichten, durch den praktischen Teil ihrer Ausbildung. So bleibt sie auf aktuellem Stand und gut informiert über Neuerungen und Veränderungen in der Pädagogik. Außerdem ist sie als BeKi-Fachfrau (Beki steht für bewusste Kinderernährung) für Gesundheit, Ernährungsbildung und praktische Umsetzung dieser Punkte mit den Kindern des Hauses zuständig. Langweilig wird es ihr also auch in den nächsten 20 Jahren nicht werden.