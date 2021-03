Osterburken. Der Südwest-Rundfunk veranstaltet im Zuge der Dreharbeiten zu „Sonja in Osterburken“ ein Meet & Greet mit der Reporterin und Moderatorin Sonja Faber-Schrecklein.

Sie drehte vom 9. bis 13. März mehrere Folgen für die Landesschau in der Römerstadt, die ab dem 29. März jeweils ab 18.45 Uhr im dritten Programm zu sehen sind (die FN berichteten).

Dies nahm der SWR zum Anlass, ein digitales „Meet & Greet“ als Gewinnspiel an alle Teilnehmer zu verlosen.

So bekommen mehrere Osterburkener die Möglichkeit am 31. März ab 20 Uhr die Moderatorin in einem Gespräch kennenlernen. nb