Dörzbach. Sie kennt sie alle: sämtliche Mitarbeitende und Bewohner, deren Angehörige und auch die insgesamt drei Einrichtungsleitungen im Seniorenzentrum Dörzbach. Denn: Margit Brasch war von der ersten Sekunde an eine Konstante im Heim, das auch als „Haus am Goldbach“ bekannt ist. Nun – genau 17 Jahre später – geht die Hauswirtschaftsleiterin in den verdienten Ruhestand.

Dankbar für gute Einarbeitung

„Ich hatte mich bereits auf eine Stelle im Bereich Reinigungsdienst oder Küche beworben, da stand gerade einmal fest, dass bei uns im Ort ein Seniorenzentrum gebaut wird“, berichtet Margit Brasch. Sie wollte damals aus ihrem stressigen Beruf im gastronomischen Service weg und gleichzeitig möglichst direkt im Ort arbeiten, um mehr Zeit für ihre Familie und ihre zweite große Leidenschaft, den Chorpunkt Dörzbach zu haben. „Also habe ich eine Bewerbung an die Hohenloher Krankenhaus GmbH geschickt“, so Margit Brasch.

Nach einem sehr guten Gespräch im Hohenloher Krankenhaus sei sie schließlich zur damaligen Einrichtungsleitung im Altenheim Krautheim zum zweiten Vorstellungsgespräch eingeladen worden. „Ich konnte es damals gar nicht glauben, dass man mir keine Stelle als Mitarbeiterin, sondern direkt als Hauswirtschaftsleitung angeboten hat“, erinnert sich Margit Brasch.

Umso dankbarer sei sie daher bis heute um die fundierte, qualifizierte Einarbeitung, die ihr damals ab 15. November 2004 im Altenheim Krautheim zuteil geworden sei. „Dadurch konnte ich im April 2005 bestens gerüstet in meinen Beruf als Hauswirtschaftsleitung im Seniorenzentrum Dörzbach starten.“

Rückwirkend hat die Neu-Rentnerin nur Lob für das gute Miteinander im Seniorenzentrum. Den Kontakt will sie aufrechterhalten. „Jetzt nehme ich mir aber erst einmal ein wenig Zeit für meine Familie und meine Hobbys“, so die ehemalige Hauswirtschaftsleiterin. Der Hausobere Martin Schmelcher, Einrichtungsleitung Meta Götz und Pflegedienstleitung Olessa Sachartschuk hatten sie mit einem Reisekoffer und den besten Wünschen in den verdienten Ruhestand verabschiedet.