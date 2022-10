„Lyrics & Music“ am EBG: Welthits neu hören

Adelsheim. „Das ist das Ende. Halte deinen Atem an und zähle bis zehn. Fühle die Bewegung der Erde und höre dann mein Herz erneut zerbersten.“ Wer wäre auf die Idee gekommen, dass das die ersten Worte des Welthits „Skyfall“ von Adele sind? Das Eckenberg-Gymnasium (EBG) präsentiert Mitte Oktober diesen und andere englischsprachige Welthits in deutscher Übersetzung. Die Fachschaft Musik ließ sich von der berühmten Konzertreihe „Pop und Poesie“ des SWR inspirieren: Hier rezitieren Schauspieler englischsprachige Musiktitel zunächst in deutschen Versen, ehe die Stücke im Original und unterstützt durch eine Band präsentiert werden. Damit kehrt die Lyrik modern gewandet an ihren Ursprung zurück, denn Verse waren zunächst von der Lyra musikalisch begleitet worden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dieser Idee möchte man sich am EBG Adelsheim annehmen. Der Literatur- und Theaterkurs wird hierbei die deutschen Übersetzungen präsentieren, die „lyrics“. Den musikalischen Anteil, „music“, steuern die allseits bekannten Musikensembles der Schule bei. Man darf sich freuen auf Songs von Queen, Pink Floyd, Eric Clapton und vielen anderen. Am 15. Oktober um 19 Uhr und am 16. Oktober um 17 Uhr finden die beiden Konzerte in der großen Aula des EBG statt. Der Eintritt kostet zehn Euro für Erwachsene, Karten für die ersten beiden Kinder kosten jeweils fünf Euro; ab dem dritten Kind ist kein weiterer Eintritt zu entrichten.