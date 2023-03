Lkw als Bühne bei Gottesdienst

Buchen/Osterburken/Boxberg. Die Evangelische Bezirksjugend Adelsheim-Boxberg geht am Samstag, 25. März, auf ihre zweite Lkw-Jugendgottesdienst-Tour. Dabei werden an drei Standorten – in Buchen, Osterburken und Boxberg – an einem Tag drei Jugendgottesdienste gefeiert.

Der Lkw dient als Bühne. Eingeladen sind Jung und Alt. Interessenten können zu einem der Standorte kommen und zusammen mit der Bezirksjugend diesen besonderen Gottesdienst feiern.

30 Jugendmitarbeiter und Jugendmitarbeiterinnen und Bezirksjugendreferent Gerald Vogt haben sich dieses Projekt ausgedacht und in kleinen Teams (Technik-Team, Verpflegungsteam, Gottesdienst-Team) geplant. Die Jugendmitarbeiter und Jugendmitarbeiterinnen können sich dabei mit ihren unterschiedlichen Begabungen und Fähigkeiten einbringen und so ihren Glauben leben. Das Thema der Gottesdienste lautet „Luft nach oben“.

Die Standorte am 25. März:

Buchen, 10.30 Uhr, evangelische Kirche.

Osterburken, 14.15 Uhr, Baulandhalle.

Boxberg, 18.30 Uhr, Umpfertalschule.

Veranstalter ist die Evangelische Bezirksjugend Adelsheim-Boxberg.