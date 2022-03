Liebe im Schussfeld höfischer Intrigen

Osterburken. Verbotene „Kabale und Liebe“ von Friedrich Schiller ist nicht nur eine mitreißende Liebesgeschichte, sondern auch ein Politthriller mit tödlichem Ausgang. Joerg Bitterich und Petra Jenni inszenieren den Klassiker in Co-Regie an der Badischen Landesbühne. In Osterburken zeigt die BLB „Kabale und Liebe“ am Donnerstag, 24. März, um 19.30 Uhr in der Baulandhalle.

Schiller schrieb „Kabale und Liebe“ mit 25 Jahren auf der Flucht aus dem Machtbereich des württembergischen Herzogs Carl Eugen und verarbeitete darin seine Erfahrungen mit Gewalt und Unterdrückung im Absolutismus. Mit der in ihm propagierten Freiheitsidee und mit seiner Kritik an der fürstlichen Willkürherrschaft sorgte das Stück seinerzeit für einen Skandal.

Die Vorstellung findet unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg statt. Kartenvorverkauf im Bürgerbüro Osterburken, Telefon 06291/4010, E-Mail: info@osterburken.de.

