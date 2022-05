Adelsheim. Unter dem Titel „Lernort Schulgarten – für das Leben lernen“ fand eine fünftägige Schulgartenfortbildung am Landesschulzentrum für Umweltbildung am Eckenberg-Gymnasium in Adelsheim statt. Schulleiter Martin Klaiber und Abteilungsleiter Christian Puschner zeigten sich überwältigt von der hohen Nachfrage.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu Beginn der Veranstaltung standen die zunehmende Entfremdung von der Natur im Fokus, die vor allem bei Kindern und Jugendlichen zu beobachten sei. Professor Dorothee Benkowitz von der Pädagogischen Hochschule Weingarten hielt dazu einen Impulsvortrag. Die Teilnehmer konnten sich im Anschluss in der Zubereitung diverser Speisen im Schulgarten ausprobieren.

Dr. Karl-Friedrich Raqué begeisterte zusammen mit Christian Puschner und Svenja Rappold mit der Vielfalt an einheimischen Bestäubern. Auch das wichtige Thema „Honigbienenhaltung“ kam nicht zu kurz.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Christian Puschner entführte in seinem Vortrag „Bildung für Nachhaltige Entwicklung, Verbraucherbildung und Berufsorientierung im Schulgarten“ in die Ausrichtung von zeitgemäßer Schulgartenarbeit und machte Anknüpfungspunkte für den Unterricht deutlich.