Lernen in der Sommerschule

Adelsheim/Mosbach. Sommerschulen werden in den Sommerschulen wieder an 69 Standorten im Land angeboten. Kultusministerin Theresa Schopper: „Die Sommerschulen bieten den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit sich weiterzuentwickeln und Defizite nachzuholen, um ihnen den Einstieg ins neue Schuljahr zu erleichtern.“

Fast schon traditionell finden in den letzten beiden Wochen der Sommerferien die Sommerschulen statt. Die Sommerschulen verbinden Lernen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm, in dem sich die teilnehmenden Schüler vorbereiten, ausprobieren und motiviert ins neue Schuljahr starten können.

Hilfe für Schüler

In diesem Jahr gibt es insgesamt 69 Sommerschulstandorte, darunter finden sich 64 allgemeinbildende Schulen und fünf Berufliche Schulen. In den Sommerferien finden außerdem im Rahmen des Ferienbands im Programm „Lernen mit Rückenwind“ Angebote von Kooperationspartnern zur fachlichen und sozial-emotionalen Förderung statt. Zudem können Schüler Bildungsgutscheine einlösen. Beide Angebote sollen den Schülern dabei helfen, sich gut auf das neue Schuljahr vorzubereiten und an Lernrückständen zu arbeiten.

„Mit den Sommerschulen können die Schülerinnen und Schüler Schwung vor dem neuen Schuljahr holen. Die Angebote der Sommerschulen bieten fachliche Angebote, aber auch ein Erholungsprogramm, so dass Schülerinnen und Schüler vor Schulbeginn gefordert, aber nicht überfordert werden“, sagt Kultusministerin Theresa Schopper. Sie betont: „Es ist wichtig, den Schülerinnen und Schülern zusätzliche Lernangebote und Unterstützung anzubieten, um Lernlücken, die etwa durch die Corona-Pandemie entstanden sind, zu schließen. Für den großen Einsatz im Sinne unserer Schülerinnen und Schüler möchte ich auch den vielen engagierten Lehrkräften danken.“

Bei den Sommerschulen gibt es jeweils ein Rahmenprogramm mit einem Themenschwerpunkt, das die schulischen Lerninhalte ergänzt und die sozialen sowie interkulturellen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler stärkt. Zu den Themenschwerpunkten, welche die Schulen setzen, zählen beispielsweise Umwelt und Nachhaltigkeit, Sprachförderung, Berufliche Orientierung und Bewegung. Die Sommerschulen finden dabei in den letzten beiden Wochen der Sommerferien statt und dauern in der Regel eine Woche.

Durchgeführt werden die Sommerschulen von den Lehrkräften der Schulen, welche die Kinder und Jugendlichen in kleinen Gruppen in Deutsch, Mathematik oder Englisch unterrichten. Durch die kleinen Lerngruppen ist es den Lehrerinnen und Lehrern möglich, gezielt auf die Kinder einzugehen und sie dort zu fördern, wo sie den Bedarf haben. Im Vorjahr nahmen etwa 3000 Kinder und Jugendliche an 81 Standorten an den Sommerschulen teil. Die 69 Standorte in diesem Jahr unterstützt das Kultusministerium mit etwa 950 000 Euro.

Zwei Schulen dabei

Mit dabei ist die Klasse 7 der Martin-von-Adelsheim-Schule; Kooperationspartner ist der Forstbetrieb Adelsheim; Themenschwerpunkte vom 5. bis 9. September sind Ökologie und Naturpädagogik.

Mit dabei sind weiter die Klassen 10/11 der Augusta-Bender-Schule Mosbach; Kooperationspartner sind die AOK und die Firma Catalent; Themenschwerpunkt vom 5. bis 9. September ist die berufliche Orientierung.