Lebendiges Adelsheim: „Unterm Strich können wir nur gewinnen”

An einigen Stellen in der Adelsheimer Marktstraße, der vielbefahrenen Ortsdurchfahrt, sind die Gehwege gefährlich schmal. Das zu ändern, zählt für Bürgermeister Wolfram Bernhardt zu den wichtigsten Maßnahmen, was die Verkehrssituation der Innenstadt betrifft.

