„Lebendiges Adelsheim“ geht voran

Adelsheim. Mit einer „denkbar knappen Entscheidung“, wie Bürgermeister Wolfram Bernhardt sich ausdrückte, vergab der Gemeinderat am Montagabend den Auftrag für das externe City-Management. Den Zuschlag erhielt eine Bietergemeinschaft aus Mosbach und Ludwigsburg für rund 262 000 Euro. Ein Mitbewerber hatte ein nahezu identisches Angebot abgegeben. Jeder Stadtrat bewertete die fachliche Eignung der Bieter und vergab dafür Punkte. Am Ende siegte der Gewinner mit einem minimalen Vorsprung von etwas mehr als einem Zehntel Punkt. Das externe Projektbüro wird für zwei Jahre als Schnittstelle zwischen Verwaltung, dem „Beirat Innenstadt“, den Bürgern, dem Gewerbe und anderen relevanten Gruppen dienen. Es wird mit mindestens zwei Personen besetzt sein, eine davon mit starkem Bezug zu Adelsheim. Das Land fördert das City-Management im Rahmen des Entwicklungsprogramms „Lebendiges Adelsheim“ finanziell.

Um eine Mitarbeit in dem neu zu schaffenden „Beirat Innenstadt“ haben sich elf Personen beworben, sechs in der Altersgruppe 16 bis 30 Jahre, zwei in der Gruppe 31 bis 45 Jahre und drei in der Gruppe 46 bis 102 Jahre.

Pro Altersgruppe sollen zwei Personen ausgewählt werden, ein Mann und eine Frau. Haben sich in einer Altersgruppe mehr als zwei Personen beworben, entscheidet das Los. Der Gemeinderat akzeptierte dieses Verfahren. Das Gremium will in seiner nächsten Sitzung die Mitglieder des Beirats bestimmen. mb