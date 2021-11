Langholz entwendet

Schöntal. In der letzten Woche wurde nach Angaben der Polizei beim Kloster Schöntal Buchenholz und Eichenholz gestohlen. In der Zeit vom 18. November, 15 Uhr, bis 22. November, 16.00 Uhr, wurden im Gewann „Storchwald“ mehrere Stämme, zwischen vier und zwölf Metern Länge, im Wert von etwa 350 Euro, durch Unbekannte abtransportiert. Um die gefällten Bäume zu bewegen, benötigten die Täter ein größeres Fahrzeug. Wer im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zum Verbleib des Langholzes geben kann, soll sich mit dem Polizeiposten Krautheim, Telefonnummer 06294/234, in Verbingung setzen.

