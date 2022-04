Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Beliebte Veranstaltungsreihe neu belebt - Herbert Lang hat ein buntes Spektrum an Konzerten, Tanzabenden und anderen Terminen zusammengestellt / Vortragsabend zur Ukraine am Freitag „Kultur in Adelsheim”: Neustart ist am 8. April

Optimistisch und voller Vorfreude blickt Herbert Lang auf den bevorstehenden Neustart der Reihe „Kultur in Adelsheim“. Los geht es am 8. April.