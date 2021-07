Konzert auf dem Eckenberg

Adelsheim. Die Konzertgemeinde von Kultur in Adelsheim veranstaltet am Samstag, 24. Juli, um 19.30 Uhr das Konzert „Mozart bis stairway to heaven“ mit den Schlesischen Kammersolisten in der Eckenberghalle Adelsheim. Die Schlesischen Kammersolisten vereint die Stimmführer der Schlesischen Kammerphilharmonie aus Kattowitz.

Ausbildung an Musikhochschulen

Alle Musiker sind ausgezeichnete Instrumentalisten, deren Ausbildung an verschiedenen Musikhochschulen in Polen und Deutschland stattfand. Im Juli 1993 zunächst als Quartett gegründet, wurde es später um einen Kontrabass erweitert. Aufgrund des hohen künstlerischen Niveaus avancierte das Quintett in seiner Heimat in Oberschlesien schnell zum führenden Kammermusikensemble. In der Folge fanden Konzertreisen statt, die das Ensemble in zahlreiche Festivals sowohl in Polen als auch in ganz Europa führte.

Das Streichquintett besteht aus den Mitgliedern Dariusz Zboch (Violine), Jakub Lysik (Violine), Jaroslaw Marzec (Bratsche), Katarzyna Biedrowska (Violoncello) und Krzysztof Korzen (Kontrabass).

Mit Klassik und Crossover gastieren die Schlesischen Kammersolisten erneut in Adelsheim und machen mit ihrer neuen und vielseitigen Mischung aus Klassik und Pop das Konzert zu einem einzigartigen Erlebnis.

