„Klima und Gesundheit“ war Thema

Adelsheim. In diesem Jahr fanden die baden-württembergweiten Nachhaltigkeitstage gemeinsam mit den Energiewendetagen im Zeitraum vom 18. bis 20. September statt. In diesem Zusammenhang organisierte das Team des Landesschulzentrums für Umweltbildung am Eckenberg-Gymnasium für die neuen Fünftklässler einen gemeinsamen Nachhaltigkeitstag unter dem Motto „Klima und Gesundheit“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach einer kurzen Begrüßung konnte es endlich los gehen. Mit dem Förster Björn Mai erhielten die Schüler Einblicke in die aktuelle Waldnutzung und die Veränderungen im Wald durch den Klimawandel. Marco Knebel, Torsten Riedling und Matthias Weis brachten den Kindern in verschiedenen Stationen das vielfältige Thema der Sonnenenergienutzung im Alltag näher. Dabei kamen unter anderem eine Kochkiste, ein Solarspiegel, ein Sonnenkollektor sowie ein Solarfahrzeug zum Einsatz.

Wo kommen unser Obst und Gemüse eigentlich her? Was essen wir da eigentlich? Anette Roth und Siglinde Mack legten ihren Schwerpunkt auf die Herkunft von Obst und Gemüse. Zudem thematisierten sie die Bedeutung einer regionalen und saisonalen Produktion von Lebensmitteln. Den Abschluss bildete ein gemeinsames Mittagessen im Wald. Schnell war den Schülern klar, dass es der Jahreszeit entsprechend nur Kürbissuppe sein konnte. An diesem Tag erhielten die Fünftklässler Einsicht, wie wichtig es ist, sich mit dem Thema Nachhaltigkeit im Alltag näher auseinander zu setzen.