Klangvolles Chorprojekt in Planung

Adelsheim. „Wer singt mit?“ Das fragen die Sängerinnen und Sänger des Fränkischen Madrigalchors anlässlich ihres Chorprojekts, das am 22. Oktober in einem fulminanten Konzert enden soll. Zur Aufführung komme ein attraktives Programm mit Chören, Arien, Duetten sowie Instrumentalsätzen aus berühmten Opern des 18. und 19. Jahrhunderts. Der „Chor der Gefangenen“ aus Verdis Nabucco oder „O Isis und Osiris“ aus Mozarts Zauberflöte seien nur einige wenige Beispiele des breit gefächerten Repertoires aus verschiedenen Musikepochen, berichtet der stellvertretende Vorsitzende Matthias Ehrenfried. Und man spürt deutlich die Vorfreude auf dieses Gemeinschaftserlebnis sowie das Singen in einem stimmgewaltigen, imposanten, großen Chor.

Insbesondere letzteres mache den Reiz für die festen Chormitglieder aus, die sich auf die Bereicherung durch die Projektsänger freuen.

Mitgestaltet werde der Konzertabend von namhaften Vokalsolisten sowie dem renommierten Kurpfälzischen Kammerorchester Mannheim, das auf nationalen Bühnen wie München, Dresden oder Bremen, aber auch auf internationalen Ereignissen durch die hohe künstlerische Qualität seines Klangkörpers, seine Begeisterung sowie seine musikalische Vielfalt überzeugt und einen akustischen Leckerbissen in die Region zaubert.

Info: Proben für das Chorprojekt sind immer montags von 19.30 bis 21.30 Uhr im Rathaus in Sennfeld. Für Fragen stehen der musikalische Leiter Dieter Kaiser (Telefon 06271/7614) sowie die Vorsitzenden Werner Künzel (06291/7983) und Matthias Ehrenfried (06281/556733) zur Verfügung.