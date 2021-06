Kirchenkäserei steigerte Gewinn deutlich

Sindolsheim. Der wirtschaftliche Aufschwung der Kirchenkäserei am neuen Standort in Sindolsheim hat sich auch in der „Corona-Pandemie“ weiter fortgesetzt. Die verarbeitete Milchmenge stieg deutlich auf über 120 000 Liter und die Produktion wurde durch einen neuen Schnittkäse bereichert, weshalb der Umsatz auf rund 260 000 Euro anstieg. Trotz finanzieller Einbußen von rund 50 000 Euro durch die „Corona“ bedingte Schließung des Käserei-Cafés konnte ein Gewinn von 49 000 Euro erzielt werden.

Von diesen erfreulichen Zahlen und weiteren geplanten Aktionen berichtete Vorstand Ursula Krauth in der Generalversammlung der Kir-chenkäserei.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrates Reinhold Frank (Hirschlanden) eröffnete die Sitzung und begrüßte unter anderem Ortsvorsteher Jürgen Fuchs, Pfarrerin Nicole Bereswill, die Mitarbeitenden, das Vorstandsteam sowie Bürgermeister Ralph Matousek und Pfarrer Karl Kreß.

Nach einer von Dekan Rüdiger Krauth gehaltenen kurzen Andacht sprach Ursula Krauth in ihrem Vorstandsbericht von einem „bewegten und nicht gewöhnlichen“ Geschäftsjahr 2020. So wurde unter anderem die Homepage überarbeitet. Erfreulich war auch, dass an manchen Tagen bis zu 1300 Liter Milch verarbeitet wurden. Der Gästebetrieb im Käserei-Café ist weggebrochen, was ein herber Einschnitt bedeutete. Erfreulich ist aber, dass die Käserei viele zusätzliche Aufträge zur Produktion bekommen habe.

In der Käserei musste kein Mitarbeiter in Kurzarbeit gehen. Ursula Krauth erwähnte auch die baldige Fertigstellung des neuen Vorplatzes zur Terrasse mit Parkplätzen und Fahrradstellplätzen. Die Arbeiten sollen zum Monatsende fertiggestellt werden.

Der Genossenschaft gehören zum 31. Dezember 2020 75 Mitglieder mit einem Geschäftsguthaben von rund 134 000 Euro an. Ursula Krauth stellte dann die Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung so-wie der Bilanz vor. Nachdem die Genossenschaft 2019 einen Minusbetrag von rund 25 000 Euro auswies, wurde der Umsatz 2020 auf mehr als 260 000 Euro gesteigert und ein Gewinn von rund 49 000 Euro erwirtschaftet. Sowohl im Käseverkauf wurde eine deutliche Steigerung von rund 113 000 Euro (2019) auf 152 000 Euro (2020) und auch in der Lohnverarbeitung von 40 000 Euro auf 68 000 Euro erzielt. Man hoffe auch auf einen weiteren Anstieg in diesem Jahr, das bisher sehr positiv verlaufen ist. Die Zahl der Mitarbeiter hat sich um zwei erhöht, weshalb auch die Personalausgaben auf rund 106 000 Euro gestiegen sind.

In ihrem kurzen Ausblick sagte Ursula Krauth, dass man die zu verarbeitende Milchmenge in diesem Jahr weiter steigern möchte. Zwei junge Männer haben in den letzten Monaten ihre Technikerarbeit in der Käserei geschrieben und dabei einen sehr gut schmeckenden Grillkäse hergestellt. Einer der beiden wird das Käsereiteam ab Juli verstärken. Er wird die Arbeit im Gästebereich abdecken.

Den Bericht des Aufsichtsrates erstattete dessen Vorsitzender, Reinhold Frank. Es fanden sech Sitzungen statt, in denen sich dieser vom Vorstand immer über den aktuellen Sachstand der einzelnen Aktivitäten, der Finanzen und des Personals habe unterrichten lassen. Beratungen erfolgten zudem über den Baufortschritt der Käserei, der Außenanlagen, Personaleinstellungen sowie die Finanzierung aller Maßnahmen. Wichtig war auch, dass die Liquidität jederzeit gesichert war. „Corona war auch für die Genossenschaft ein besonderes Thema, da die Einnahmen aus den Führungen sowie der Direktvermarktung der Gäste fehlten. Dadurch mussten Umsatzeinbußen von circa 50 000 Euro verkraftet werden“, so Frank. Sehr zufrieden ist der Aufsichtsrat mit der Entwicklung des Umsatzes.

Die Feststellung des zuvor erläuterten Jahresabschlusses mit dem erzielten Gewinn in Höhe von 49 645 Euro wurde einstimmig genehmigt. Damit sind die Verlustvorträge aus den beiden Vorjahren beglichen. Es verbleibt ein Gewinnvortrag von 1175 Euro. Die Mitglieder stellten zudem den Jahresabschluss für 2020 mit einer Bilanzsumme von 898 353 Euro fest. Die Entlastung von Vorstand und des Aufsichtsrates nahm Sindolsheims Ortsvorsteher Jürgen Fuchs vor, die einstimmig erfolgte.

Durch die anschließenden Neuwahlen zum Aufsichtsrat hatte sich das Gremium erweitert. Aus eigenem Wunsch schied Karl Kreß aus, der sich nicht mehr zur Wiederwahl stellte. Einstimmig wurden neu in das Gremium gewählt: Birthe Kapps, Christian Bereswill und Bernhard Heim. Reinhold Frank wurde wiedergewählt.

Vorstandsmitglied Rüdiger Krauth verabschiedete Pfarrer Karl Kreß, welcher der Genossenschaft in den Anfangsjahren als Aufsichtsratsvorsitzender vorstand. Krauth dankte ihm für seine geleistete Arbeit und die stete Unterstützung. Als Zeichen des Dankes und der Wertschätzung überreichte Krauth ihm einen Geschenkkorb mit schmackhaftem Käse und Wein. Auch Ursula Krauth bedankte sich bei Karl Kreß für das gute Miteinander.

In seinen Abschiedsworten bedankte er sich bei allen Mitarbeitenden und Mitgliedern, die sich für die Käserei eingebracht haben. Das Projekt lohne sich aus vielen Gründen: Es ist ein kirchliches Projekt, es bringt den ländlichen Raum voran und es werden Menschen mit Behinderungen beschäftigt. Der Mut, ein solch außergewöhnliches Projekt in einer liebenswerten Landschaft zu beginnen, wurde letztendlich belohnt und dafür habe er auch viele Jahre in den „Kirchenkreisen“ gekämpft. „Wenn es in der Genossenschaft ums Geld ging, war ich etwas unbequem“, sagte Kreß.

Nach den Schlussworten von Reinhold Frank, der darauf hinwies, dass die nächste Versammlung am 24. Juni 2022 stattfinden wird, informierte Ursula Krauth über die einwöchige Einweihungsfeier mit verschiedenen Veranstaltungen in der Käserei. Wie dies jedoch organisatorisch ablaufen könne, soll noch mit Bürgermeister Ralph Matousek besprochen werden. F