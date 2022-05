Kinomobil in Adelsheim

Adelsheim. Das Kinomobil Baden-Württemberg macht am Dienstag, 24. Mai, wieder Station im Kulturzentrum in Adelsheim. Gezeigt werden dabei folgende Filme im mobilen Kino:

„Träume sind wie wilde Tiger“: Beginn 15 Uhr; 95 Minuten; FSK: ab 6 Jahren. Zum Inhalt: Ranjis größter Traum ist es, in einem Bollywoodfilm aufzutreten. Doch als seine Eltern mit ihm nach Deutschland auswandern, glaubt er diesen Traum in weiter Ferne. Als sich ihm die Chance eines Castings bietet, will er alles tun, um teilnehmen zu können.

„Shaun das Schaf – der Film“: Beginn 17.15 Uhr; 85 Minuten; FSK: ab 0 Jahren. Zum Inhalt: Aufstehen, grasen, sich scheren lassen. Das Leben auf dem Bauernhof kann so öde sein für die Schafe der kleinen Mossy Bottom Farm. Wäre es nicht toll, mal einen Tag frei zu haben? Natürlich hat Schaf Shaun sofort eine Idee, wie der Bauer abgelenkt werden kann. Doch dann geht einiges schief...

„Tod auf dem Nil“: Beginn 20 Uhr; 127 Minuten; FSK: ab 12 Jahren. Zum Inhalt: Ein Meisterdetektiv ist immer im Einsatz – so auch Hercule Poirot, der sich auf dem Nildampfer eigentlich erholen wollte. Wäre da nicht die bildschöne Millionenerbin Linnet Ridgeway, deren Hochzeitsreise auf dem Schiff mit dem Tod endet. Als Poirot die Ermittlungen aufnimmt, sticht er damit in ein Wespennest, denn nahezu jeder der Mitreisenden hat ein Tatmotiv. Starbesetzte Neuverfilmung des Agatha Christie Klassikers.