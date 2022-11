Keine „Lobhudeleien“ nach 20 Jahren am EBG

Adelsheim. Brigitte Molitor ist zum 1. Oktober in den Ruhestand gegangen. Eine Abschiedsfeier war Anlass, auf fast 20 Jahre am Eckenberg-Gymnasium zurückzublicken. Ausschweifende Worte und „Lobhudeleien“, das hatte sie vorher betont, wollte sie aber nicht hören. Dem folgte man natürlich nur bedingt.

Ein echter „Wirbelwind“

Schulleiter Martin Klaiber hatte zur Verabschiedung eine Dankesurkunde gestaltet. „Wenn das Land schon keine Urkunden für angestellte Lehrkräfte übergibt, möchte doch ich Dank und Anerkennung aussprechen“, hob er hervor. Er habe nie zuvor jemanden kennengelernt, der mit so großer Begeisterung an eine Sache herangehe – und dranbleibe. „Diesem Wirbelwind kann sich keiner entziehen.“ Neben dem engagierten Fachunterricht war ihr immer die Zusammenarbeit und Gestaltung gemeinsam mit Schülern wichtig. So hatte sie viele Jahre die Schülerzeitung betreut und seit dem Neubau des Forums die Cafeteria-AG geleitet.

In jeder Pause ist der meist von Schülern bewirtete „blaue Würfel“ Anlaufstation für Dürstende. Im Zuge des Umbaus brachte sie sich zudem maßgeblich in die Schülerbibliothek ein. An vielen Stellen wird sie künftig fehlen. Ihre Fachschaften Chemie und Französisch verabschiedeten sich bei „chère Brigitte“ mit einem gemeinsam vorgetragenen und natürlich auf sie umgeschriebenen Lied, nachdem sie Elemente des Periodensystems hatte ordnen müssen: „I C H Bi N In Re N Te“. Großartige Kollegialität und ein immer offenes Ohr sind nur zwei Merkmale, die das Kollegium vermissen werde, hieß es. „Dass jemand fast 20 Jahre lang an jedem Schultag von Würzburg nach Adelsheim pendelt, sagt sehr viel über unsere Schule und über Brigitte aus“, fasste Personalratsvorsitzender Toni Börner zusammen. Nach eigenen Berechnungen der Verabschiedeten verbrachte sie tatsächlich ein halbes Jahr im Auto. Um zum eigenen Abschied ebenfalls nicht zu viele Worte zu sagen, setzte sich Brigitte Molitor lieber an den Flügel. Begleitet von Istvan Koppanyi spielte sie drei Stücke; zuletzt und symbolisch: „The Train Running“.