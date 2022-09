Karten sind ab sofort erhältlich

Adelsheim. In Adelsheim findet vom 11. bis 13. November das einzigartige Kabarett- und Comedy-Festival „Zungenspitzer on Tour“ sein Ende, das durch eine Förderzusage des Programms „Neustart Kultur“ der Bundesregierung möglich wurde. Der Vorverkauf wurde nun gestartet. Am 11., 12. und 13. November treten im Kulturzentrum in Adelsheim sechs Kabarettistinnen und Comedians auf: Matthias Reuter und Isabel Arnold (11. November, 19 Uhr), Thomas Schreckenberger und Axel Pätz (12. November, 19 Uhr), Michael Feindler und Sia Korthaus (13. November, 19 Uhr). Die Moderation übernimmt der Berliner Kabarettist Tilman Lucke. Insgesamt stehen den ganzen Herbst über in Adelsheim und drei weiteren Orten 25 Künstler auf der Bühne.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1