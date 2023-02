Kandidaten gesucht

Adelsheim. Die Stadt Adelsheim richtet einen Innenstadt-Beirat ein. Das ist im Rahmen des Förderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ vorgesehen. Dieses Gremium entscheidet unter anderem eigenständig über die Vergabe von Geld aus dem sogenannten Verfügungsfonds.

Die Gemeinderäte diskutierten bei ihrer Sitzung am Montagabend über die Zusammensetzung dieses Beirats. Stadtrat Rolf Friedlein (CDU) ist es wichtig, dass auch Personen im Alter zwischen 16 und 35 Jahren in diesem Gremium vertreten sind.

Ralph Gaukel (SPD) betonte, dass man ausreichend Werbung für diesen Beirat machen müsse, damit sich genügend Kandidaten bewerben. Die Stadtverwaltung hatte vorgeschlagen, den Beirat mit 14 Personen zu besetzen, und zwar mit Bürgermeister, Kämmerer, einem Vertreter des Bauamts, vier Stadträten, einem Vertreter des Sozialverbands VdK, einem Vertreter des Gewerbevereins Adelsheim und fünf Bürgern. Der Rat beschloss, sechs Bürger in den Beirat aufzunehmen, um eine Stimmengleichheit bei Abstimmungen möglichst zu vermeiden. Am 20. März werden die Gemeinderäte die Kriterien festlegen, nach denen die Kandidaten ausgewählt werden. Am 17. April wird der Beirat offiziell benannt. mb