Kampagne soll über Rauchen aufklären

Adelsheim. Vier Klassen des Eckenberg-Gymnasiums nahmen erfolgreich am Bundeswettbewerb „Be smart – don’t start“ teil. Diese Aufklärungskampagne gewöhnt Kindern und Jugendlichen das Rauchen ab, ehe sie überhaupt damit begonnen haben. Am Donnerstag, 8. Juli, überreichte das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises allen erfolgreichen Klassen aus dem Kreis eine Urkunde und einen Geldpreis für die Klassenkasse.

Viele gute Gründe

6 000 000 000 000 Mal Wasservergeudung, Krebsgefahr, Verschmutzung. So könnte eine Bilanz der Zigarettenindustrie aussehen. Eine Sechs mit zwölf Nullen – so viele Zigaretten werden jährlich weltweit produziert. Jeder unsachgemäß entsorgte Filter verschmutzt das Stadtbild und zersetzt sich erst nach etwa 15 Jahren; diese Glimmstängel rauben der Umwelt in der Produktion 22 Milliarden Tonnen Wasser; jede dieser Tabak-Teer-Mischungen kann bei Rauchern und Mitrauchern Krebs verursachen.

Das könnten sechs Billionen Gründe sein, das Rauchen sein zu lassen – oder gar nicht erst damit zu beginnen. So wie es die Schülerinnen und Schüler der Klassen 7a, 7c1, 7c2 und 8a taten: Alle Teilnehmer an diesem Wettbewerb meldeten während eines halben Jahres je am Monatsende, ob sie geraucht haben. Hierzu gehört selbstverständlich Vertrauen und Ehrlichkeit. Wer tatsächlich bereits Raucher ist, braucht auch Motivation und viel Kraft.

In ihrer Begrüßungsrede beglückwünschte Angelika Bronner-Blatz die Klassensprecher stellvertretend für alle Teilnehmer. Die Koordinatorin für Suchtfragen im Landkreis Neckar-Odenwald ermutigte die Anwesenden, auch weiterhin die Finger von Zigaretten zu lassen.

Der Landkreis flankiert mit der Gesundheitskasse AOK den Bundeswettbewerb und ruft ein zusätzliches Preisgeld aus, um noch weitere Anreize zu schaffen. So erhielten alle Klassen 50 Euro für die Klassenkasse. Der Hauptpreis von 200 wurde an das Ganztagsgymnasium Osterburken vergeben. Es fiel den Schülern leicht, die Bedingungen des Wettbewerbs einzuhalten. Wie nebenbei schonte hierdurch jeder die Umwelt, seinen Geldbeutel und seine Gesundheit. Dieser Verzicht hat sich gelohnt. Er soll Vorbild und Motivation sein für alle, die sich das Rauchen noch immer nicht abgewöhnen konnten.