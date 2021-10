Jürgen Walter und Tobias Balles an der Spitze

Sennfeld. Zu Monatsbeginn konnte Vorsitzender Wolfgang Bielesch, letztmalig in dieser Funktion, zahlreiche Gäste zur Mitgliederversammlung des VfB Sennfeld begrüßen. Nach dem Totengedenken begann er mit seinem Berich, in welchem er auf alle Aktionen und Investitionen einging.

Schriftführer Siegfried Karrer berichtete ausführlich aus den Jahren 2019 bis Herbst 2021 über die Aktivitäten innerhalb des Vereins, den zahlreichen Vorstandssitzungen, in welchen es häufig um die Zukunftsausrichtung des Vereins, wie auch die Zusammensetzung des Vorstands ging.

Geringer Überschuss

Neuwahlen des Vorstands Die Neuwahl des Vorstands, durchgeführt von Bürgermeister Wolfram Bernhardt, ergab folgendes einstimmiges Ergebnis: Vorsitzende sind Jürgen Walter und Tobias Balles, Kassiererin bleibt Isabelle Schwarzer und zum Schriftführer wurde Siegfried Karrer ernannt. Als Abteilungsleiter Fußball wurde Sven Schwarzer gewählt, Abteilungsleiter im Tischtennis wird Eberhard Friederich, den Jugendfußball leitet zukünftig Falk Richter und das Badmintonteam führt weiter Mario Felke. „Aktive“ Beisitzer sind André Schönsiegel, Andi Linzer, Julian Bauer und Pascal Schwarzer. „Passive“ Beisitzer wurden Jens Bönisch, Roland Bauer und Jürgen Mendel. Als Kassenprüfer wurden Jürgen Wagner und Sigmar Geiger gewählt.

Für Kassiererin Isabelle Schwarzer verlief das Geschäftsjahr etwa zur Hälfte„normal“, durch die fehlenden Einnahmen aufgrund der Pandemie ist der Kassenüberschuss jedoch gering.

Erfreut zeigte sich Isabelle Schwarzer, dass man weitere, wichtige Werbepartner hinzu gewann. Die Ehrenmitglieder Thea Chybiak und Klaus Schöll nahmen die Kassenprüfung vor.

Eine einwandfreie Kassenprüfung wurde bestätigt.

Sportvorstand Jürgen Walter war es vorbehalten, zusammenfassend von allen Abteilungen zu berichten. Zweifellos stand während der Pandemie der Schwerpunkt seiner Arbeit in der sportlichen Neuausrichtung nach Wiederbeginn, sowie die Stabilisierung und sportliche Zukunftssicherung des VfB in einer „Nach-Corona-Zeit“.

Spielbetrieb unterbrochen

Beim Tischtennis gingen die Spieler ihrer Lieblingsbeschäftigung nur sporadisch nach. Glücklich stieg die erste Mannschaft in der Bezirksklasse in der Saison 2019/20 nicht ab. Nach zwei Auftaktsiegen in der Spielrunde 2020/21 wurde der Spielbetrieb wiederum unterbrochen und am 19. März gänzlich annulliert.

Die neue Saison begann am vergangenen Wochenende. Die zweite Mannschaft, in der Kreisklasse A Buchen, belegte beim Abbruch im März 2020 einen Mittelfeldplatz. Nach nur einem Spieltag in der neuen Runde wurde diese ebenfalls annulliert. Bisher fand kein weiteres Spiel statt.

Auch die dritte Mannschaft, in der Kreisklasse B/C Buchen, belegte im März 2020 einen guten fünften Tabellenplatz. Bis heute fand kein weiteres Spiel statt. Die Schülermannschaft, welche erstmalig im Schüler- und Jugendbereich in der Saison 2019/2020 im Kreis Buchen gemeldet wurde, schlug sich bis zum Saisonabbruch ganz gut. Nun wurde in der neuen Saison 2021/2022 eine Jugendmannschaft zusätzlich zu den Schülern gemeldet.

Bei der Badmintonabteilung der Spiel- und Trainingsbetrieb seit nunmehr 1,5 Jahren nicht mehr möglich. Der Jugendspielgemeinschaft schloss sich im Sommer auch der SV Osterburken an. Aktuell befinden sich die A-Junioren auf dem zweiten und die B-Junioren auf dem dritten Platz, jeweils in der Landesliga. Besonderen Dank sprach Walter dem Jugendabteilungsleiter Falk Richter aus, der durch den zweiten von ihm organisierten Hallenflohmarkt einen sensationellen Gewinn für die Jugendabteilung erwirtschaftete.

Die Senioren stellen nach der Pandemie wieder eine schlagkräftige Mannschaft. Zur neuen Saison hieß man sieben zusätzliche und leistungsstarke Spieler willkommen und mit dem neuen Spielertrainer Michael Lieb kaufte man Landesligaerfahrung ein. Nach einer Corona-bedingten Pause fand am 2. Juli der Trainingsauftakt zur neuen Saison statt.

Die anschließende Entlastung des Vorstands wurde durch Bürgermeister Wolfram Bernhardt vorgenommen und erfolgte einstimmig. Anschließend fanden die Neuwahlen statt (siehe Infobox).

Im Anschluss dankte Vorsitzender Jürgen Walter im Namen des gesamten Vorstands zunächst der aus der Vorstandschaft ausscheidenden Beisitzerin Nadine Schreiweis für ihr Wirken während ihrer Mitgliedschaft im Vorstand des Vereins.

Besonders schwer fiel dem Vorsitzenden die Verabschiedung von Burkhard Balles, Wolfgang Bielesch und Jens Bönisch, nach zusammen fast zwei Jahrzehnten Amtszeit mit Tätigkeiten an „vorderster Front“. Ihre wohl arbeitsintensivste Tätigkeiten übten die drei Herren in den letzten Jahren aus, als sie den VfB als gleichberechtigte Vorsitzende mit unermüdlichem Einsatz zusammenhielten.

Bei den abschließenden Grußworten bedankte sich Bürgermeister Bernhardt für die geleistete Arbeit und wünschte sich weiterhin eine gute Zusammenarbeit.