Jubelkonfirmation in Leibenstadt gefeiert

Leibenstadt. In einem feierlichen Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Leibenstadt wurden am Sonntag, 7. November, insgesamt elf Jubilarinnen und Jubilare eingesegnet. Pfarrer Dr. Markus Roser hielt den Festgottesdienst. Das Fest der Goldenen Konfirmation (50 Jahre) feierten Martin Hettinger, Edgar Kraft, Wilfried Kubach, Gudrun Stahl, Alwin Steiner, Herbert Wolf und Harald Zimmermann. Die Diamantene Konfirmation (60 Jahre) feierte Wolfgang Pfeiffer und zum seltenen Fest der Gnaden Konfirmation (70 Jahre) wurden Bernd Belzner, Waltraud Zimmermann und Gerlinde Weiß eingesegnet. Organist Michael Friedrich gestaltete den musikalischen Rahmen. Bild: Karlheinz Barth

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1