Innenstadtbummel in Buchen am 30. Juli

Buchen. Die Aktion „genieß’ dei Buche“ geht in die nächste Runde. Die Buchener Einzelhändler und Gastronomen laden am Freitag, 30. Juli, zum Bummeln durch die Innenstadt ein und locken mit besonderen Angeboten und Attraktionen, darunter Flip-Flops bemalen beim Schuhhaus Farrenkopf, Schatzsuche für Kinder beim Schmuckgeschäft Häfner, Kinderschminken beim Schuh- und Sporthaus Haag oder eine Schmuckausstellung bei Scherzer & Rakus. Die Naturwerkstatt Klohe wird ihre Produkte anbieten. Der Zauberer Benini ist von 17 bis 21 Uhr in der Fußgängerzone unterwegs und zaubert Luftballonfiguren.

Ab 18.30 Uhr gibt es auf dem Marktplatz eine öffentliche Probe der Stadtkapelle Buchen mit Unterhaltungsmusik. Später am Abend wird dann Fredy Hollschuh für den musikalischen Part zuständig sein.

Auf dem Marktplatz bietet der Förderverein der Stadtkapelle Getränke sowie Fingerfood an. Die Metzgerei Herkert verkauft aus der Küche heraus. Vor Knapp’s Laden gibt es leckere Cocktails und Getränke. Auch die neuen Besitzer des ehemaligen Café Riesen nutzen die Gelegenheit, ihr kulinarisches Angebot vorzustellen. Alle Informationen gibt es auch unter www.buchen.de.