Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kurz vor der Gründung - Bisher bereits 38 000 Euro an Spenden eingegangen / Unterstützung für alles, was das Leben lebenswert macht In Adelsheim: Bürgerstiftung wird ins Leben gerufen

Die Bürgerstiftung in Adelsheim steht kurz vor der Vollendung. In etwa vier Wochen soll die Gründung stattfinden. Und mit Jürgen Walter, Marcel Zimmermann und Ralf Remmler hat man bereits ein schlagkräftiges Vorstandsteam gefunden.